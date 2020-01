Quique Setién, emocionado en su presentación como DT del Barcelona: “Ayer estaba en mi pueblo paseando junto a las vacas y hoy estoy con los mejores jugadores del mundo”

Tweet Acompañado de Josep María Bartomeu y Eric Abidal, el nuevo técnico del conjunto culé dio una conferencia de prensa tras concluir su primer entrenamiento con el equipo Acompañado de Josep María Bartomeu y Eric Abidal, el nuevo técnico del conjunto culé dio una conferencia de prensa tras concluir su primer entrenamiento con el equipo Después de protagonizar su primer entrenamiento al mando del Barcelona, el nuevo técnico del equipo Quique Setién se presentó formalmente ante la prensa en un acto público junto al presidente de la institución Josep María Bartomeu. En dicho encuentro, el español de 61 años estampó la firma en su contrato que lo une con el club hasta el 30 de junio del 2022. Posteriormente, ambos protagonistas, acompañados de Eric Abidal (Director Deportivo), se trasladaron al Auditori 1899 para comenzar con una rueda de prensa. “Primero de todo quiero agradecer a Quique haber aceptado este reto. Un equipo como el Barça siempre tiene sus dificultades pero tiene sus recompensas (...) “Hacemos el cambio ahora porque estamos a mitad de temporada y necesitábamos un impulso para afrontar esa recta final porque los objetivos siempre son máximos”, fueron las primeras palabras de Bartomeu. “Agradecer a la institución la oportunidad que me han dado para estar aquí. Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Hoy es un día muy especial para mí, pero lo primero es agradecer y luego es la ilusión con la que afronto este reto que sin duda trataré de transmitir a los futbolistas el entusiasmo, las ganas, la confianza que tengo yo ahora”, comenzó Setién. “Ayer estaba paseando al lado de las vacas en mi pueblo y hoy estoy aquí al lado de los mejores jugadores del mundo... Esto es lo máximo”, consideró. Por otra parte, se hizo un tiempo para hablar de Ernesto Valverde: “Una persona que siempre ha sido muy correcta. Valoro su trabajo, su forma de ser sus principios,. Trataré de comunicarme y tener un contacto con él porque hay muchas cosas de su trabajo que nos vendrán muy bien... Lo primero es agradecerle que la realidad es que me deja un equipo que es el primero... El trabajo que ha hecho es para agradecérselo”. “Mi objetivo es el de ganar todo lo que se pueda ganar. Este club no tiene otro camino que mejorarse a si mismo y tratar de conseguir los máximos títulos posibles, además de jugar bien. Creo que el mejor camino a la victoria es el de jugar bien aunque aveces no pase. Para ganar siempre hay que hacer muchas cosas bien y esto no vale por un día sino que hay que mantenerlo en el tiempo", reconoció al ser consultado por lo que espera del Barcelona a futuro. “Escucho a todo el mundo pero tengo mis ideas... conocen mis ideas, mi forma de jugar, y si tengo que morir con ellas lo haremos... intentaremos sacar el mejor rendimiento a los jugadores". Sobre Messi, detalló que: “He disfrutado muchísimo estos últimos 12, 14 años (...) Ponerme a entrenar al mejor jugador del mundo y a los compañeros que tiene... todavía no soy absolutamente consciente de lo que significa, pero hemos hablado, con él y algunos otros, pero ya le he dicho: una cosa es la admiración que tengo por ti. Messi es Messi, Busquets es Busqutes, Piqué es Piqué, pero cada uno debe estar en su sitio". “Cada vez que llega un entrenador nuevo hay un estímulo en cada persona, que luego se puede diluir. Ese estímulo que he visto en el primer entrenamiento se debe mantener”, afirmó Setién y agregó: "Estoy convencido que puedo transmitir algunas de las cosas que a mí me gustan y que pienso que no solo con Valverde, sino que ya desde antes, se pueden hacer mejor. Porque si todo está bien no haría falta mi llegada. Estoy convencido de que podemos mejorar detalles, cosas de comunicación, que varían de uno a otro entrenador”. “Sobre la cantera, no se si habrán seguido mi trayectoria pero evidentemente este club tiene una cantera extraordinaria e irán viniendo a practicar con nosotros. Participarán y los jugadores del primer equipo tienen que tener claro que el talento desde abajo si se abre paso es porque se lo merecen", reveló sobre darle la posibilidad a los jóvenes talentos del equipo. “Siempre que aparece un chico nuevo, aparece una energía positiva que normalmente acaba impulsando al equipo. Esto va a permitir que los de arriba no se relajen". “Creo que tenemos tiempo suficiente como para matizar bien todo. Tengo claro que siempre vamos a tener consenso en las decisiones que se tomen. Ellos me escucharán y yo a ellos. Con respecto al dibujo táctico creo que lo importante es la filosofía, tener claro a lo que jugamos... en el dibujo posiblemente valoremos algún cambio del 4-3-3 o el 4-4-2 que se esta viendo últimamente, pero eso lo dejo entre comillas porque necesitamos ver muchas cosas. Hablar con jugadores... pero está claro que la filosofía no va a cambiar, pero el dibujo puede hacerlo”. Para concluir, el nuevo entrenador del Barcelona aseguró que, "no he tardado ni cinco minutos en aceptar esta opción. Fue una sorpresa ayer cuando me avisaron. Es verdad que había leído a la prensa y que podía estar ahí pero jamas pensé que el Barcelona se iba a decidir por mí. Realmente no tengo un curriculum extenso ni títulos, pero he demostrado de hace muchos años esta filosofia que me encanta. Lo único que hice fue que el Betis, las Palmas y el Lugo hayan jugado muy bien al fútbol. no se si eso ha sido suficiente para que me den esta oportunidad pero estoy sumamente agradecido.