Por Juventud de Rivadavia Primero La juventud en la política implica una mirada renovada y fresca sobre la política misma. Cada persona tiene una manera particular de ver las cosas, debido a los principios, valores y creencias que se le inculcaron en su período de formación, y a esto también le influye el contexto histórico en el cual a uno le toco criarse. La juventud argentina de la actualidad (considerándose como juventud a las personas que oscilan entre los 10 y 29 años OMS), tuvo la suerte de nacer en democracia y no haber conocido los períodos de gobiernos de facto que nuestro país experimento a lo largo del siglo XX. Es así como luego de la última dictadura militar la democracia se consolido como un valor fundamental en el ejercicio de la vida cívica, y quizás sea por eso que hay un gran interés de los jóvenes de involucrarse de manera más activa en la política desde edades más tempranas como lo puede ser en los Centros de Estudiantes de los colegios o universidades, o llegando incluso a convertirse en militantes de un partido político. Los jóvenes tienen una mirada renovada y fresca sobre cómo se deben hacer las cosas, y actualmente existe una mayor participación de los mismos en la política. Creo que esta participación debe de ser incentivada, pero al mismo tiempo es necesario que se le dé un espacio en el que puedan expresar sus ideas y ser escuchados. Eso mismo estamos buscando lograr desde la JUVENTUD DE RIVADAVIA PRIMERO, generando un espacio de encuentro donde los jóvenes de nuestro distrito pueden debatir y ser escuchados, y que tengan asi la posibilidad de que sus ideas lleguen a oídos de quienes tienen las riendas del Partido de Rivadavia. Contamos con un equipo de concejales y un Intendente que está abierto a escucharnos y recibir propuestas de nuestra parte. Queremos ayudar, desde nuestra perspectiva, para lograr que Rivadavia sea un lugar mejor, logrando una mayor unidad y contacto con las diversas localidades de nuestro distrito y con los vecinos en general. Tenemos un lugar donde tu voz puede y será escuchada, las puertas siempre están abiertas a recibir a nuevos chicos que quieran sumarse e involucrarse en el mundo de la política. Queremos que participen, que sean los protagonistas de los cambios en nuestra sociedad. Este jueves 16 de enero vamos a estar organizando un encuentro en nuestro local partidario (Viamonte 190) con miembros actuales y nuevos de nuestro grupo, para definir la agenda 2020 de la Juventud de Rivadavia Primero. Si queres sumarte no dudes en ponerte en contacto con nosotros por nuestras redes o con cualquiera de los integrantes de la Juventud. Podes sumarte y convertirte en un transformador de la realidad, ¡VOS PODÉS SER PARTE!