Paritaria docente: Baradel es optimista porque “las miradas de Kicillof y Fernández son diametralmente opuestas a las de Macri y Vidal”

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) se refirió a las negociaciones paritarias. Si el gobierno "no nos trata como enemigos, no debería haber problemas", dijo. Ante la paritaria docente, del lado del gobierno hay expectativas de superar rápidamente la instancia de negociaciones mediante el dialogo con los docentes para poder dar comienzo a las clases en el mes de marzo, por el lado de SUTEBA, hay un optimismo basado en la contraposición de "miradas" de la actual gestión con la anterior. "Las miradas de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y las de Alberto Fernández en la Nación, son diametralmente opuestas a las que veníamos enfrentando con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal", dijo ara Radio Nacional el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel. Además, adelantó hoy que si el Gobierno "no nos trata como enemigos, no debería haber problemas" y acompaña de esta manera, el optimismo que esgrimió el ministro de Educación, Nicolás Trotta, cuando afirmó que las autoridades trabajan para convocar a los maestros el 20 de enero próximo, y dijo que confía en el dialogo para iniciar las clases en marzo. Baradel destacó que el contexto de la convocatoria será "diametralmente diferente" al experimentado durante la gestión de Mauricio Macri donde se anuló la paritaria nacional docente por decreto. "El problema está cuando tratan de imponernos medidas en las que no estamos de acuerdo", dijo y siguió: "Si es un gobierno que escucha y da respuestas y busca consensos y no nos trata como enemigos, no tiene que haber conflicto". "Siempre puede ocurrir que haya tensión porque más allá de la voluntad no se alcance el objetivo (de la negociación) pero no será la misma situación que la que tuvimos con un gobierno que quería mercantilizar la educación pública, como lo fue el de Macri", sintetizó. Asimismo, Baradel explicó que la paritaria nacional docente tiene "mecanismos fijados" que son el "Fondo de Incentivo Docente que es una suma fija que reciben los docentes; y el Fondo de Compensación Salarial, que permite establecer un piso, y cuando las provincias no logran alcanzarlo, el gobierno nacional los tiene que asistir". "Son dos mecanismos que ya existen y vamos a llevar adelante la negociación entendiendo que se tienen que aplicar esos dos mecanismos", recordó el sindicalista luego de que la paritaria nacional dejó de ser utilizada desde el verano del 2016, cuando se utilizó por última vez. Respecto a la cláusula gatillo que se implementó durante la anterior gestión, detalló que se trata de un instrumento para mantener el salario, pero que "nosotros, en cambio, aspiramos a ganarle a la inflación, no a mantener salarios, por lo que tenemos que discutir mecanismos que nos permitan, no sólo nivel adquisitivo, sino mejorar posiciones".