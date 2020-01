BP21. El bono emitido por Daniel Scioli que ahora complica a Kicillof

Tweet El bono que complica a Kicillof fue emitido por Daniel Scioli en 2011El bono que complica a Kicillof fue emitido por Daniel Scioli en 2011 El bono que complica a Kicillof fue emitido por Daniel Scioli en 2011El bono que complica a Kicillof fue emitido por Daniel Scioli en 2011 El gobierno bonaerense confirmó hoy que no podrá pagar la deuda que vencía el 26 de enero próximo y anunció que buscará negociar con los acreedores una postergación hasta el 1 de mayo. Desde la órbita del presidente, Alberto Fernández, anunciaron que no tienen previsto otorgarle auxilio financiero y que esperan que la provincia encuentre el modo de resolver "la deuda heredada". Sin embargo, en el caso particular del bono cuyo pago fue postergado hoy, esa deuda heredada no proviene de la gestión inmediatamente anterior, la de la opositora María Eugenia Vidal, sino la de su antecesor, Daniel Scioli, que pertenece al mismo espacio político que el actual gobernador, Axel Kicillof. Es, en definitiva, un bono emitido por un gobierno afín el que ahora lo complica. Se trata del bono dolarizado Buenos Aires 2021 (BP21), que fue lanzado el 26 de enero de 2011. En ese momento, Cristina Kirchner estaba en su segundo mandato presidencial, y Hernán Lorenzino era Ministro de Economía de la Nación. El bono se emitió por un monto nominal de US$750 millones. La amortización de ese título, colocado bajo legislación de Nueva York, está previsto en tres cuotas, las dos primeras del 33,33% y la última del 33,34%, con vencimientos el 26 de enero de 2019, el 26 de enero de 2020 y el 26 de enero de 2021, respectivamente. Eso sin contar los intereses, que devengan desde la fecha de emisión una tasa fija anual del 10,88% a pagarse semestralmente el 26 de enero y el 26 de julio de cada año, comenzando el 26 de julio de 2011. Kicillof anunció mediante una solicitada que postergará el pago del 26 de enero al 1 de mayoKicillof anunció mediante una solicitada que postergará el pago del 26 de enero al 1 de mayo Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford Ese calendario es el que ahora complica los números de Kicillof. El próximo 26 de enero el gobierno bonaerense debía pagar US$250 millones de dólares de capital y US$27 millones de intereses a bonistas privados extranjeros. Esos son los montos cuyo pago, según comunicó en la solicitada, busca ser postergado hasta mayo. Si se suman otros compromisos, y según la consultora Elypsis, el el gobierno provincial debe afrontar en enero pagos por US$725 millones, dentro de una deuda total que asciende a US$2705 millones para todo 2020. En el círculo de Alberto Fernández dijeron que no tienen previsto otorgarle auxilio financiero a la provincia y que esperan que encuentre el modo de resolver "la deuda heredada".En el círculo de Alberto Fernández dijeron que no tienen previsto otorgarle auxilio financiero a la provincia y que esperan que encuentre el modo de resolver "la deuda heredada". La decisión del Ejecutivo bonaerense de postergar el pago fue informada a través de una solicitada. "El 14 de enero la provincia de Buenos Aires anunció que solicitará el consentimiento de los tenedores de sus Bonos 10,875% con vencimiento en 2021 para aprobar ciertas enmiendas a sus términos y condiciones", indicaron en el texto, y agregaron una dirección web para que los involucrados puedan solicitar información más detallada (https://bonds.morrowsodali.com/PBA/info). "El propósito general de las enmiendas propuestas es liberar temporalmente a la provincia de ciertas obligaciones financieras de corto plazo aplazando hasta el 1° de mayo de 2020 la próxima fecha de pago del principal, originalmente establecida para el 26 de enero de 2020", añade el texto que difundió la administración de Axel Kicillof. Para lograr la postergación, la Provincia necesita la aprobación de los tenedores de al menos el 75% del capital en circulación antes del 22 de enero. Ayer, la cotización de los títulos de deuda de la provincia más poblada del país cayeron hasta un 8%. Eso ocurrió luego de que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, indicara que el Tesoro no tiene contemplado un salvataje financiero para que Buenos Aires pudiera hacer frente a su compromiso, decisión ratificada posteriormente por el presidente Alberto Fernández. Próximo >