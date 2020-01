Quién es Andrea López, la joven por el que el Gobierno de La Pampa ofrece medio millón de pesos por información

Tweet El lunes el Gobierno de La Pampa dio a conocer la actualización de la recompensa para quien aporte datos “veraces y determinantes” sobre Andrea Noemí López. Lo hizo mediante la firma del decreto 26/20 por el que se dispuso que el monto pase de $200.000 a $500.000. El lunes el Gobierno de La Pampa dio a conocer la actualización de la recompensa para quien aporte datos “veraces y determinantes” sobre Andrea Noemí López. Lo hizo mediante la firma del decreto 26/20 por el que se dispuso que el monto pase de $200.000 a $500.000. El cuerpo de Andrea, que tenía el tatuaje de un niño con guantes de boxeo y el nombre «Carlitos» en el brazo derecho, aún no fue encontrado. Su rostro es el emblema de la lucha de los movimientos feministas pampeanos. Incluso, una agrupación lleva por nombre “Todas Somos Andrea”. Purreta, en tanto, está en la cárcel. En 2014 fue condenado a 18 años de prisión por el femicidio, a partir del testimonio de Emanuel. Pero, sumando otras causas por facilitamiento de la prostitución y lesiones, debe cumplir una condena unificada de 25 años. En la Colonia Penal de Santa Rosa da clases de boxeo a otros presos y mantiene el silencio. Incluso, estando en la cárcel, se ha casado en dos oportunidades. Andrea fue la primera esposa de Purreta. Vivían juntos en una casa de la calle Maestros Puntanos, en un barrio al norte de la capital pampeana según publicó Diario Textual el año pasado. Era obligada a prostituirse por su marido y eran recurrentes las peleas. Purreta la golpeaba, ella se iba a la casa de madre y él la denunciaba en la Policía por abandono de hogar. Volvía con su esposo y se reiniciaba el maltrato y la explotación. Se cree que el asesinato de Andrea que se cometió en la noche del 9 de febrero o la madrugada del 10 de febrero de 2004. Emanuel o «Carlitos», el hijo de ambos, dijo en 2011 en la Justicia que vio cómo su padre, luego de molerla a palos con un rebenque y ahorcarla, la acostó en una cama. Luego la llevó a la rastra al baño. Por la hendija de la llave de la puerta, pudo observar que la había puesto bajo la ducha. Quería reanimarla. Luego, su padre salió del baño y lo mandó a dormir. Poco después, llegó a la casa un familiar de Purreta a cuidar al nene. El boxeador salió. En la madrugada del 10 de febrero, a las 5.20 horas, Purreta fue visto a bordo de su camioneta. Lo vio su propia madre. El boxeador, ya en el juicio, reconoció la pelea, dijo que salió a comprar cigarrillos y que al volver advirtió que su esposa ya no estaba. “Yo no la maté”, aseguró. ¿Dónde dejó el cuerpo? Solo Purreta lo sabe. Se han realizando numerosas excavaciones en campos ubicados en los alrededores de Santa Rosa e incluso dentro de la misma ciudad, pero nunca fue hallado. Próximo >