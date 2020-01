Tweet En una entrevista en Master FM los ediles Paula Sallaber y Sebastián Hernández agregaron que "En torno a lo referente con el sueldo de los empleados municipales, la posición de nuestro bloque fue rechazar el 10% de aumento sin cláusula gatillo propuesto por el departamento Ejecutivo". Los ediles del espacio político opositor, el Frente de Todos – Somos Rivadavia, en su cuenta de Facebook publicaron distintas cuestiones con las que no están de acuerdo, entre ellas, la Tasa de Alumbrado Púbico para la categoría Comercial y la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial que fueron otro de los puntos en los cuales propusieron modificaciones a la Ordenanza Fiscal e Impositiva del Municipio. También expresaron en torno a lo referente con el sueldo de los empleados municipales, la posición de rechazar el 10% de aumento sin cláusula gatillo propuesto por el departamento Ejecutivo – “Consideramos, y así lo dejamos asentado en la reunión de la Comisión Tripartita de la que formamos parte, que ese porcentaje es poco significativo para los empleados municipales ya que no repercute de la misma manera en sus sueldos que en la de los funcionarios municipales”... "Consideramos, y así lo dejamos asentado en la reunión de la Comisión Tripartita de la que formamos parte, que ese porcentaje es poco significativo para los empleados municipales ya que no repercute de la misma manera en sus sueldos que en la de los funcionarios municipales”...dijo Sebastián Hernández, profundizando estos temas. Se arrancó con mucho trabajo Así lo aseguro la concejal Paula Sallaber al expresar que – “ya hemos tenido varias reuniones en el Concejo, tratando la ordenanza fiscal e impositiva entre otras cosas, así que hemos arrancado bastante movidito el año…, además nosotros a diferencia del oficialismo, tenemos que estudiar un poco más, hoja por hoja, viendo, preguntando y demás…” – a lo que Hernández agrego – “hubiera estado bueno tratar estos temas en diciembre pero bueno, por el cambio de gobierno se está tratando ahora en enero…, sabemos que el presupuesto será de 1045 millones de pesos aproximadamente y la mitad del mismo está destinado a sueldos, en la tripartita se determinó un 10% de aumento a partir de enero sin cláusula gatillo y nos opusimos a esta última porque nos parece un monto bajo de incremento, sobre todo para los trabajadores municipales que están en las categorías más bajas, hay una diferencia abismal entre lo que cobra un funcionario a un empleado de alta categoría incluso…, lo hemos planteado en otros momentos y la respuesta es que los funcionarios de Rivadavia cobran menos que otros de otros municipios de la región, pero cobran en Rivadavia más del doble de lo que cobraban en 2015 y no es así con los empleados municipales, la desigualdad es cada vez más grande…, en Rivadavia no todos son medidos con la misma vara…” Presupuesto 2020 “Más allá de que el oficialismo tiene amplia mayoría, nosotros vamos a plantear aquello con lo que no estemos de acuerdo, más allá de un nuevo mandato, son pocas las cuestiones que han cambiado…” – aseguro Hernández a lo que Sallaber agrego – “este año seamos 4 o seamos más o menos que el oficialismo, seguiremos trabajando de la misma manera, por más que hayamos perdido las elecciones, debemos representar a cada ciudadano de la misma manera…” ESCUCHA Y MIRÁ LA NOTA COMPLETA Próximo >