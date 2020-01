Gollán confirmó 85 casos de sarampión en la Provincia y casi 150 mil vacunas vencidas

Tweet El ministro de Salud bonaerense brindó información sobre los avances de la campaña contra la enfermedad y a su vez, expuso el estado de situación general de la salud bonaerense. Anunciaron el regreso del programa Remediar con 82 productos, y la puesta en marcha del laboratorio Tomás Perón que pasó de funcionar al 100% al 8%. Preocupación por el progreso de la sífilis. El ministro de Salud bonaerense brindó información sobre los avances de la campaña contra la enfermedad y a su vez, expuso el estado de situación general de la salud bonaerense. Anunciaron el regreso del programa Remediar con 82 productos, y la puesta en marcha del laboratorio Tomás Perón que pasó de funcionar al 100% al 8%. Preocupación por el progreso de la sífilis. El ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollán, y el subsecretario de Atención de Salud de las Personas, Nicolás Kreplak, brindaron este mediodía una conferencia de prensa para dar cuenta del estado de situación del sarampión y las respectivas vacunas. Desde las 12:30 en el Salón Dorado de Gobernación, de calle 6 entre 51 y 53, se dieron detalles del avance del sarampión en la Provincia: “Desde diciembre de 2019 se registra un brote de sarampión en Argentina. Este brote es de mayor incidencia desde el año 2000 que fue certificada en el 2016”, explicó una especialista en epidemiología. En este marco, la provincia de Buenos Aires registra actualmente 85 casos confirmados, distribuidos en 15 municipios: Almirante Brown (1), Berazategui (1), Hurlingham, (2), Ituzaingó (6), La Matanza (19), Lanús (1), Lomas de Zamora (3), Merlo (21), Moreno (17) Morón (2), Quilmes (1), San Martín (6) Tigre (1), Tres de Febrero (1), y Vicente López (3) Los casos son predominantemente menores de un año, pero también en niños de 1 a 4 años, y también se han visto casos en población adulta. El 80% es de casos que no estaban vacunados o tenían vacunación incompleta. A su tiempo, el ministro de Salud, Gollán, dijo: “Hacia el año 2015 Argentina era reconocida a nivel mundial por los organismos sanitarios internacionales como un país modelos acerca de su programa de vacunas, habíamos llegado a 19 vacunas partiendo de 6 en 2012. Eran elogiadas nuestras coberturas, había un porcentaje muy alto de la población que estaban por arriba del 90% de las coberturas”. Sin embargo, detalló que “se fue debilitando este programa nacional, por decisiones políticas básicamente. También tuvimos problemas que no se entregaban descartables para la aplicación, y empezó a fallar la provisión de heladeras para cadenas de frío y se perdió eficiencia y eficacia de vacunas”. Lo que ahora comienza es “un proceso inverso que es estar con el Estado y la comunidad casa por casa, priorizando donde tenemos circulación del virus, en este momento municipios como La Matanza, Merlo, Moreno y San Martín. Tenemos que volver al estatus donde no circulaba el virus”, dijo y siguió: “Tenemos una situación que se empeoró innecesariamente, y ahora vamos por la reparación de los daños, y que no son solo de vacunas, tenemos un aumento de 400% de casos de sífilis. Tendrá algo que ver que se debilitó el programa de ESI, la entrega de preservativos, los controles de embarazo. Creemos que no hay casualidad, hay causalidad”. "Vamos a honrar las deudas que dejaron, pedimos un poco de comprensión, vamos a resolver el desastre que dejaron", aseguró y anunció: "El miércoles próximo empezamos a trabajar la región sanitario 11, y vamos a ir recorriendo una vez por mes las doce regiones del país trabajando con todos los sanitarios de salud. Además vamos a hacer dos reuniones del Consejo Federal de Salud, no uno. La salud nos atañe a todos por igual. Vamos a hacer un diseño nuevo de Salud para la Provincia." Asimismo, aseguró que "vamos a poder tener de nuevo el programa Remediar con los 75 productos que había en el botiquín el año 2015, más 7 productos. Sumado a eso, vamos a poner en marcha el laboratorio Tomas Perón de la provincia de Buenos Aires que producía al 100% de su capacidad en 2015 y ahora esta produciendo al 8% por falta de mantenimiento de los equipos, por falta de insumos y además le cortaron el gas." Además, el ministro dio precisiones de las más de 150 mil vacunas vencidas que se encontraron hace exactamente una semana en un depósito de Melchor Romero. La explosiva denuncia del ministro de Salud bonaerense llegó en medio de la polémica que se suscitó por las más de 12 millones de dosis de vacunas pertenecientes al Calendario Nacional de Inmunizaciones que estaban embargadas en la Aduana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Gollan, expresó a DIB que “no sé cómo llamarlo, pero es desidia, desinterés absoluto” ya que “en medio de una necesidad estaba el recurso y lo desecharon”. Además, reveló que las vacunas vencidas se encontraban para ser descartadas como “desecho común”, cuando “eso lleva un proceso, un sistema de descarte que cuesta dinero y que ahora hay que pagar”. Este martes, dijo: “Esperemos los resultados de la auditoria y si es necesaria una denuncia penal, se hará”. Tras el hallazgo, Gollan aseguró que realizarán una auditoría para establecer qué sucedió. Entre las vacunas vencidas se encontraban dosis contra la doble viral (difteria y tétanos), poliomelitis y la triple viral (sarampión, rubéola y paperas), según detalló la agencia de noticias bonaerense.