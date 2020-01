Seis jóvenes pampeanos estafados en Monte Hermoso

Tweet Seis jóvenes de la provincia de La Pampa fueron estafados por una persona a la que le alquilaron un inmueble para pasar las vacaciones en la ciudad de Monte Hermoso, uno de los destinos turísticos más elegidos por los pampeanos. Seis jóvenes de la provincia de La Pampa fueron estafados por una persona a la que le alquilaron un inmueble para pasar las vacaciones en la ciudad de Monte Hermoso, uno de los destinos turísticos más elegidos por los pampeanos. Tres chicos y tres chicas de alrededor de 18 años casi se quedan sin la posibilidad de compartir unas vacaciones en conjunto, debido a que fueron engañados por una mujer que les alquiló una vivienda abandonada. Según consta en la denuncia que presentaron ayer, y a la que tuvo acceso LA ARENA, los chicos entablaron una conversación por WhatsApp con «una persona que dice ser Marta Gonella, quien tendría una casa en alquiler, la cual se encontraba publicada en Facebook, en una página de nombre ‘Alquileres Monte hermoso’». La madre de uno de los jóvenes, Alejandra, comentó a este diario que ella «les mandó fotos de la casa, de adentro y de afuera, y estaba todo bien». Se trataba de una casa que tenía capacidad para albergar a seis personas y tenía un costo de alquiler de cuatro mil pesos diarios. La presunta propietaria les indicó a los jóvenes que «tenían que hacer una transferencia de 12 mil pesos», lo que representaba la mitad del tiempo que pretendían pasar en el lugar, «y les dio un número de cuenta que está a nombre de Pedro Sergio Ocampo». Hasta el momento todo marchaba bien para los jóvenes y parecía no haber irregularidades. De todas maneras, por la cantidad de estafas que se han denunciado en los últimos años, fueron precavidos y le pidieron a la mujer «la foto de un servicio para constatar que sea verdad todo lo que decía. Ellos tenían la dirección de la casa, entonces ella les manda una foto de la factura del gas, que tenía ese domicilio». Sin embargo, Alejandra afirmó que «después nos fijamos bien y está truchada». Abandonada. Una vez que recibieron la foto de la boleta, que aparentaba constatar que efectivamente existía la vivienda y contaba con los servicios, «los chicos le mandaron los 12 mil pesos a Ocampo», de quien tenían todos sus datos: Número de cuenta y DNI. «Mandaron la plata a una persona física», destacó Alejandra. Los jóvenes tenían previsto pasar un total de seis días en la ciudad balnearia. «Cuando llegan a Monte Hermoso le mandan un mensaje a la mujer para avisarle que ya estaban entrando y que iban para la casa. Estaba conectada en ese momento, y después de eso no se conectó más. Apagó el celular directamente», explicó. A pesar de no recibir respuestas, el grupo se dirigió a la dirección que tenían de la vivienda. Pero, al llegar, «se dan cuenta que hacía rato no entraba nadie y que estaba como abandonada. Espiaron por la ventana y no hay muebles, ni nada. Estaba todo vacío, así que se quedaron allá en pampa y la vía», lamentó Alejandra. Denuncia. Al constatar que habían sido estafados, presentaron inmediatamente la denuncia en la Comisaría de la localidad, señalando los nombres de las personas que presuntamente habrían estado implicadas en el delito y presentando capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp y el comprobante de depósito. «Dicen que está habiendo muchas estafas de este tipo en esta temporada», advirtió. Con respecto al titular de la cuenta bancaria, otra de las madres del grupo pudo constatar que se trataba de un hombre oriundo de Rodeo de la Cruz, un pueblo de 19 mil habitantes ubicado en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. «Lo que no sabemos es qué relación tenía con esa mujer, porque capaz que la mujer le usa la cuenta o no sé», indicó Alejandra. Con respecto a la situación de los chicos, explicó que ellos «llevaban algo de dinero y los padres les mandamos algo más para que consiguieran una casa para alquilar». Afortunadamente, lograron encontrar un inmueble, irónicamente ubicado frente a la casa por la que fueron estafados. Si bien tuvieron que pagar un precio «más caro», lograron solucionar su situación habitacional y disfrutar algunos días frente al mar. Fuente: Diario La Arena. Próximo >