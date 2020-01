Marcos Paz: el primer municipio en lanzar una plataforma de comercio electrónico

Tweet El intendente municipal, Ricardo Curutchet, anunció el lanzamiento de San Marcos E - Commerce, una plataforma digital destinada a promover el desarrollo económico del distrito. Sería el primer municipio del país en impulsar una medida de estas características. El intendente municipal, Ricardo Curutchet, anunció el lanzamiento de San Marcos E - Commerce, una plataforma digital destinada a promover el desarrollo económico del distrito. Sería el primer municipio del país en impulsar una medida de estas características. En el marco del plan de lucha contra el hambre el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, anunció el lanzamiento de "San Marcos E Commerce" un portal de compras On line destinado a comerciantes, pymes y emprendedores locales, según da cuenta la Agencia Datos y Noticias. La iniciativa, que sería la primera del país llevada adelante por un gobierno municipal, fue desarrollada por jóvenes de Marcos Paz y tiene como objetivo fomentar el desarrollo comercial del municipio brindando un servicio de compras On Line con entrega puerta a puerta. En conferencia de prensa, el intendente Ricardo Curutchet señaló el proyecto está diseñado para que las actividades comerciales que cada uno tiene, bajo sus diferentes formas, no sólo las puedan realizar dentro de Marcos Paz, sino también fuera de los límites de nuestro distrito. ”La idea es que todos vayamos tomando este concepto para que cada uno sume los productos como siempre decimos ‘de Marcos Paz al mundo’, a través de 'San Marcos e-commerce'. Cómo funciona Uno de los desarrolladores de ‘San Marcos Ecommerce’, Leonardo Canal, explicó que la plataforma tiene muchas ventajas. “Es un círculo virtuoso donde cada comerciante de Marcos Paz tiene la posibilidad de cargar en esta página sus productos. El usuario elije lo que quiere comprar y el precio que debe pagar por eso, se hace un chequeo de todos los comercios que lo pueden ofrecer y estén suscriptos a la aplicación, luego se hace la distribución y le llega directamente a la puerta de la casa”. Canal destacó “Es una herramienta segura, accesible para los emprendimientos lejanos al pueblo que se ven tentados de comprar en distritos vecinos. Los que venden el producto son los comerciantes; la aplicación es sólo un vínculo, una herramienta que da resguardo a los productos locales” finalizó. Fuente: InfoGEI Próximo >