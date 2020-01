Concejales de la oposición quieren saber porqué se excluyeron a vecinos de América del servicio de internet por fibra óptica

Tweet Mediante una nota elevada al Presidente del Concejo de Administración de la CER, Daniel García, los ediles del Frente de Todos – Somos Rivadavia solicitaron información acerca del motivo por el cual los vecinos del Barrio Postvía y del sector ubicado al otro lado de la Ruta Nacional N° 133 quedaron excluidos del servicio de internet por fibra óptica anunciado por la Cooperativa. Mediante una nota elevada al Presidente del Concejo de Administración de la CER, Daniel García, los ediles del Frente de Todos – Somos Rivadavia solicitaron información acerca del motivo por el cual los vecinos del Barrio Postvía y del sector ubicado al otro lado de la Ruta Nacional N° 133 quedaron excluidos del servicio de internet por fibra óptica anunciado por la Cooperativa. Luego de que la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia anunciara que lanzará su servicio de internet por fibra óptica en América pero que el mismo no contemplará a los barrio de Postvía y el sector ubicado al otro lado de la Ruta Nacional N° 33; los ediles del Frente de Todos – Somos Rivadavia elevaron una nota al Presidente del Concejo de Administración de la CER, Daniel García, en busca de que brinde detalles acerca de la particular exclusión. La misma tiene como objetivo que se otorgue respuesta en torno a los argumentos por los cuales los vecinos afectados quedaron excluidos de la prestación de ese importante servicio y si está contemplado el extendido de esta obra a dichos sectores junto a su plazo de ejecución. Según señalaron los concejales, vecinos de estos barrios manifestan que ellos también son socios de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia y realizan los mismos aportes que los demás, sin embargo, con su aporte se financió una obra que no los beneficia y que los deja excluidos del acceso al servicio de internet por fibra óptica. “Algunos vecinos se preguntan si hay socios de primera y socios de segunda categoría, ya que han quedado excluidos por completo”, apuntaron. Cabe destacar que el avance tecnológico de internet por fibra óptica garantiza una velocidad de descarga mínima de 10 Mega con una tarifa de unos 800 pesos por mes, a lo que hay que sumar la instalación. Hasta el momento, García –en diálogo con Master FM 102.1- sólo se ha limitado a deslizar que la exclusión de dichos sectores se debe a una cuestión financiera: “La cooperativa sin pedir ningún crédito absolutamente de ninguna naturaleza gastó aproximadamente 7 millones y medio de pesos u 8 millones en hacer todo el fibrado de la ciudad y no nos alcanzó el Postvía Próximo >