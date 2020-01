Pilar: murió el hombre que mató a martillazos a su mujer, excandidata a concejal

Tweet Hace un mes, María Laura Sirera, de 34 años, fue asesinada a martillazos en su casa en Pilar por quien era su marido. La autopsia fue contundente: 18 golpes recibió la mujer en su rostro y cabeza. Su pareja, Matías Bernal, se encontraba imputado por el femicidio, pero el hombre murió hoy en el hospital Alberto Balestrini de Ciudad Evita donde se encontraba internado tras autoinflingirse un corte en el cuello. Hace un mes, María Laura Sirera, de 34 años, fue asesinada a martillazos en su casa en Pilar por quien era su marido. La autopsia fue contundente: 18 golpes recibió la mujer en su rostro y cabeza. Su pareja, Matías Bernal, se encontraba imputado por el femicidio, pero el hombre murió hoy en el hospital Alberto Balestrini de Ciudad Evita donde se encontraba internado tras autoinflingirse un corte en el cuello. Bernal, de 37 años, falleció a raíz de una infección y estaba acusado de matar a la madre de sus dos hijos luego de una discusión derivada del proceso de separación en el cual estaban involucrados. Fuentes judiciales informaron a Télam que la fiscal Carolina Carballido, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Pilar, había ordenado el traslado del hombre al centro de salud porque tras cometer el femicidio se cortó el cuello. La fiscal lo había imputado por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio" y le había tomado declaración indagatoria a principios de enero. El hombre dijo por escrito que no sabía que Sirera, que había sido candidata a concejal, había muerto y aunque reconoció que habían discutido no dio detalles de lo sucedido. El femicidio fue descubierto alrededor de las 18 del jueves 19 de diciembre cuando un vecino alertó a la policía por el hallazgo de un Ford Ka detenido en el cruce de las calles Bahía Redonda y Henry Martin, en la localidad de Derqui, en cuyo interior se hallaba un hombre desvanecido con un corte en el cuello. Al llegar al lugar, los policías advirtieron la gravedad de la herida que presentaba y decidieron trasladarlo al hospital local, donde fue internado de urgencia. Los policías concurrieron al domicilio de Bernal en Los Claveles al 1000, del barrio La Terraza, y se encontraron con familiares de Sirera que llegaban a la vivienda porque hacía varias horas que no sabían nada de ella. Al ingresar al inmueble hallaron en el living el cadáver de la mujer tirada en el piso boca abajo con varios golpes en la cabeza. La pareja tenía dos hijos menores de edad que no presenciaron el crimen porque estaban en la casa de sus abuelos. La víctima era abogada, se desempeñaba en Defensa del Consumidor de Pilar y había integrado la lista de concejales del Frente de Todos en las últimas elecciones. < Prev Próximo >