Habló la novia del fallecido en Rancul: «Nos había dicho que nos iba a matar»

En los Tribunales de Pico, Florencia, la novia del joven de 19 años que murió luego de ser apuñalado por su primo de 16 años en la plaza central de Rancul, dijo que estaban amenazados. «Él nos había dicho que nos iba a matar a mi marido y a mi», dijo. En los Tribunales de Pico, Florencia, la novia del joven de 19 años que murió luego de ser apuñalado por su primo de 16 años en la plaza central de Rancul, dijo que estaban amenazados. La víctima es Denis Olmedio, quien en la noche del domingo 12, alrededor de las 22.30 horas en la plaza San Martín, una navaja le atravesó el abdomen. El atacante fue su propio primo, que también fue herido: recibió un puntazo en su espalda con un destornillador. Hoy este joven permanece internado, en tanto que un hermano suyo -un boxeador, que estuvo unas horas demorado- ya está libre. «Hoy, el otro chico está suelto», dijo en referencia al boxeador. «El que me pegó a mi era boxeador, y me hicieron una tomografía en la cabeza porque tengo 3 dientes flojos. Le pregunté a la fiscal por qué estaba suelto y me dijeron que las lesiones no eran para mi, porque yo me metí para defender a mi marido», dijo, en declaraciones divulgadas por Pampa Diario. En este caso, Florencia además explicó que cuando fueron atacados estaban comiendo un pancho y tomando una cerveza en un bar de la vecina localidad y desmintió que su pareja llevara un destornillador o una cadena al momento del ataque. «Mi marido no tenían ningún destornillador. Quién va a salir con un destornillador a comer… Después me decían que estaba con una cadena y yo le decía quién va a salir con una cadena a comer un pancho». La situación se dio después de que la joven pareja saliera de este bar y comenzaran a volver hacia su casa. «Nosotros estábamos en un bar en frente de la plaza, comiendo un pancho y tomando una cerveza, cuando nos levantamos para irnos porque él entraba temprano a trabajar, se nos vinieron encima.Mi marido nunca vio bien, siempre tuvo problemas con la vista y yo le dije 'guarda amor que viene con un cuchillo'. Lo fueron a buscar para matarlo», comentó.