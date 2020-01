Tweet En una de las zonas más exclusivas y de mayor poder adquisitivo de la zona norte bonaerense, la empresa que presta el servicio de electricidad detectó 31 conexiones clandestinas, tanto residenciales como comerciales. En una de las zonas más exclusivas y de mayor poder adquisitivo de la zona norte bonaerense, la empresa que presta el servicio de electricidad detectó 31 conexiones clandestinas, tanto residenciales como comerciales. La información fue difundida por Edenor, a través de su cuenta de Twitter, y luego ampliada ante LA NACION por un vocero: "Los 31 casos se dan en 13 de los barrios de Nordelta y la suma de lo evadido ronda los 4 millones de pesos". "Se encontraron irregularidades en 13 [barrios], pero eso no quiere decir que en los restantes no haya. Los barrios en cuestión son: Islas Del Golf, Los Castores, Barrancas del Lago, Las Tipas, Las Glorietas, Posadas, La Alameda, Lago Escondido, Altamira, Portezuelo, Bahía Grande, Cabos del Lago y El Yatch", explicó la fuente a este medio. Una vez que se retira el medidor adulterado, se lo guarda en una bolsa y se lo presenta ante la JusticiaUna vez que se retira el medidor adulterado, se lo guarda en una bolsa y se lo presenta ante la Justicia "Estos casos se detectaron durante tareas de mantenimiento y control que se realizan constantemente desde Edenor. Si los técnicos se dan cuenta de alguna irregularidad, comienzan a investigar. Si detectan un fraude, lo que hacen es cambiar el medidor y corregir todo lo que estaba irregular", dijo, y agregó: "Tenemos los nombres y apellidos de los 31 propietarios. Ninguno es una figura pública", agregó el vocero. "Fraude es cuando se manipula la infraestructura de la empresa para intentar pagar menos. Estamos hablando del cable que es el que lleva la energía eléctrica a la entrada del medidor de una casa". Sobre cómo se calcula el valor de la multa, explicó: "Cuando se detecta un fraude en una conexión residencial, por protocolo, nosotros tenemos que reclamar hasta un año atrás. Más allá de que esa persona pueda haber manipulado la conexión por un tiempo mayor. Luego se le calcula el gasto, se lo intima a pagar y se le cobra. En caso que no pague, se le corta. Todas eran propiedades grandes. Se estimó entre todos los casos un consumo de 436.000 kWh o $4.000.000". Las revisiones son periódicas en todos los barrios, explicaronLas revisiones son periódicas en todos los barrios, explicaron "En estos casos se está estudiando aún si se hará una denuncia penal en contra de los propietarios o solo se les cobrará la multa. Como no se detectó un comportamiento sistemático dentro de un barrio, sino que son casos particulares, se analiza uno por uno la acción penal", dijo el vocero. Ante la consulta de si se les cortará la luz, detalló: "Cuando se detecta, normalmente, no se corta el suministro porque no se puede. Lo que se hace es cambiar el medidor. Luego se precinta toda la zona de instalaciones de Edenor, se regularizan todos los sistemas de seguridad que se pusieron en la caja y tapa del medidor. Se retira el que estaba colocado y se lo guarda en una bolsa precintada para presentar a la justicia". "Es sencillo darse cuenta del fraude. Una casa de 300 metros cuadrados nunca puede consumir lo que consume un departamento de dos ambientes. Ahí es donde se detecta lo que nosotros llamamos quiebre de consumo", dijo. Por: José María Costa Fuente: La Nación Próximo >