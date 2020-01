La Reina de América…, producción de miel netamente artesanal y de Rivadavia

Tweet Stella Maris Marcen, más conocida por Mari Spinozzi, es productora y creadora de la empresa La reina de América con producción de miel netamente artesanal y productos novedosos como miel saborizada con ajo, jengibre, chia, chocolate, café y más. En Master FM nos contó sobre los productos que ya salen a la región llegando hasta Capital Federal y La Plata. Stella Maris Marcen, más conocida por Mari Spinozzi, es productora y creadora de la empresa La reina de América con producción de miel netamente artesanal y productos novedosos como miel saborizada con ajo, jengibre, chia, chocolate, café y más. Miel registrada En octubre de 2019 Mari culmino con toda la burocracia para sacar al mercado sus productos en óptimas condiciones de higiene y seguridad – “tenemos registrado el establecimiento donde producimos y el producto, con eso podemos estar a la venta con estos productos en cualquier comercio, de hecho hay comercios en América que ya venden nuestra miel y también en Buenos Aires y la ciudad de La Plata…” – cuenta Mari quien ideo incluso el logo comercial que identifica sus productos entre ellos – “miel común, miel saborizada con jengibre, chocolate, chia, frutilla, canela, ajo, pimienta, dulce de leche de miel, productos artesanales que elaboramos en nuestro sector de extracción en la calle Comandante Hillcoat y ahí mismo tengo un sector donde fracciono y saborizo…, la receta es como la de la Cola Cola, solo yo la se (sonríe) pero tengo un Ingeniero en Alimentos que me asesora sobre que puedo poner o no en la miel…” – comenta Mari agregando que – “es un producto regional hecho en América y en el envasado dice “Hecho en Rivadavia” y eso para nosotros es un orgullo…, además dentro de algunos ámbitos municipales, públicos y privados de nuestra ciudad se comenzara a implementar la miel como un alimento que tiene propiedades que no tiene el azúcar, por eso la campaña sobre “SUMALE MIEL A TU VIDA”, porque tienen propiedades para nuestro organismo y es un alimento que se come durante todo el año, no solo en invierno, sino durante todo el año…, nuestra miel es netamente pura, de hecho pueden ver trozos de panal en los frascos, la elaboración del producto es netamente de la abeja, luego lo único que hacemos es saborizarla, y nada más…” – aseguro Mari agregando finalmente que – “el lunes de la semana que viene sale al mercado miel con frutos secos…, pueden comprarlo en comercios de América o en casa donde además pueden hacer degustación de los productos…” La Miel La miel es un fluido dulce y viscoso producido por abejas del género Apis, principalmente la abeja doméstica, a partir del néctar de las flores o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos chupadores de plantas. Las propiedades y beneficios de la miel de abeja han sido conocidos y utilizados por distintas sociedades a lo largo del tiempo. Actualmente esta sustancia constituye uno de los endulzantes naturales primarios más importantes, cuyos beneficios van desde un sabor agradable al paladar, hasta la posible prevención y tratamiento de enfermedades. A grandes rasgos, la miel se produce por medio de un proceso de combinación de sustancias que las abejas transportan, concentran y almacenan en panales (un conjunto de celdas de cera que construyen para depositar la miel). Posteriormente, la miel es extraída mediante un proceso que incluye la descarga, el alzamiento, el desoperculado y finalmente la separación de la miel de la cera. Todo esto ocurre en un espacio previamente constituido, y con una maquinaria y un equipo especializado. La miel de abeja tiene una composición compleja y rica en nutrientes, que han sido aprovechados para el consumo humano desde las sociedades más ancestrales. La mayor proporción de dichos nutrientes está ocupada por carbohidratos, como la fructosa y la glucosa. Además contiene enzimas, antioxidantes, aminoácidos, vitaminas, minerales y ácidos orgánicos, que hacen que la miel tiene muchas propiedades. De hecho no solo se ha utilizado como alimento sino como un recurso terapéutico importante. Tal como hemos visto, la miel es uno de los recursos naturales que más se ha aprovechado por los seres humanos. Ya desde los textos clásicos de medicina, la miel aparece como un recurso importante para tratar heridas, dolores y enfermedades. Propiedades de la miel 1. Potencial antibacteriano Debido a las inhibinas (peroxido de hidrogeno, flavonoides y ácidos fenólicos) presentes en la miel, esta sustancia tiene propiedades importantes como bactericida. Dichas propiedades se atribuyen también a la presencia de glucosa oxidasa. Por ejemplo, uno de los potenciales antibacterianos de la miel puede ser importante para el tratamiento de acné y para exfoliar la piel. 2. Fuente natural de antioxidantes Los antioxidantes son sustancias naturales que impide la formación de óxidos, lo que a su vez frena la descomposición celular. En este sentido, el consumo periódico de miel de abeja puede ser un complemento dietético importante en la prevención de enfermedades cardíacas, del sistema inmune y de procesos inflamatorios. 3. Endulzador primario Antes de que se popularizara la extracción de azúcar de caña y de otras raíces, tubérculos y alimentos, la miel era el único endulzar primario natural. Debido a sus componentes, como los péptidos pequeños, los flavonoides y las enzimas, la miel sirve como endulzante, pero no sólo eso. Es un agente protector que, al mezclarse con otros alimentos, puede potenciar tanto el sabor como sus propiedades benéficas para la salud. En este mismo sentido, la miel de abeja sirve como un sustituto natural del azúcar refinado. 4. Contiene proteínas La miel de abeja contiene aproximadamente enzimas y aminoácidos. Estas se originan por la actividad de las propias abejas, y en ocasiones en el néctar de la planta. Las proteínas tienen un papel fundamental en el crecimiento y la síntesis de distintos tejidos. A su vez, los aminoácidos son la base para la producción de proteínas 5. Potencial hidratante La alta concentración de humedad de la miel no solo influye en su viscosidad, peso, sabor y color, sino que puede ser fundamental para humectar distintas partes de nuestro cuerpo. Por lo mismo suele utilizarse como hidratante del cabello y cuero cabelludo. En esto es importante que la miel no se exponga a altas temperaturas, ya que sus propiedades pueden perderse. 6. Favorece la digestión Al combinarse con otros productos naturales, como el jugo de limón o la canela, la miel puede favorecer la actividad del sistema digestivo. Esto quiere decir que ayuda a metabolizar los alimentos, previniendo o aliviando indigestiones estomacales. Así mismo se le ha atribuido aliviar síntomas de estreñimiento y sensación de pesadez después de comidas fuertes. Por lo mismo se le ha atribuido también la propiedad de prevenir reflujo y ayudar a aliviar diarrea. 7. Tratamiento de heridas y quemaduras Ya desde las antiguas sociedades egipcias, chinas y romanas, la miel se utilizaba para tratar distintas heridas. En combinación con otras hierbas, un ungüento de miel resultaba benéfico para quemaduras de sol, infecciones por heridas y manchas en la cara. Por lo mismo se le atribuyen propiedades antisépticas, es decir, reduce la posibilidad de infecciones al aplicarse en el tejido vivo en algunas heridas. 8. Alivia la tos y el dolor de garganta Nuevamente al combinarse con otras sustancias como el jugo de lima o limón, la miel de abeja alivia el dolor de garganta, incluso en pequeñas dosis. Por las propiedades antibacterianas también podrían ayudar a combatir algunas infecciones de este tipo. Así mismo la miel de abeja es reconocida como un remedio natural para la tos (no obstante se recomienda no aplicar en niños menores de un año). 9. Actividad antiinflamatoria La aplicación directa de la miel de abeja en músculos inflamados se ha utilizado como un potente antiinflamatorio, es decir, se le ha atribuido la propiedad de reducir hinchazones musculares. A su vez, esto alivia el dolor provocado por la misma inflamación. 10. Otras propiedades La medicina ayurveda, tradicional de la India, le ha atribuido a la miel propiedades de revitalizantes, que a su vez alivian debilidad o cansancio excesivo. También se le ha atribuido una propiedad relajante que favorece el sueño y algunos síntomas de estrés. Igualmente se utiliza para el dolor de dientes, especialmente en niños mayores de un año, en el tratamiento del asma y el de hipo. Igualmente se utiliza para moderar los niveles de presión sanguínea. LAS IMÁGENES ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >