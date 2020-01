Siboney...el adíos de un comerio tradicional de América

Tweet La tradicional perfumería de Esther y Elsa Alonso, que funciono durante más de 50 años y que continuo luego como “La Nueva Siboney” a cargo de las sobrinas de Esther (hace 16 años), cierra definitivamente sus puertas. Osvaldo Alonso, su hermano, hablo para Master News contando los inicios y mostrando su tristeza sobre la decisión tomada. La tradicional perfumería de Esther y Elsa Alonso, que funciono durante más de 50 años y que continuo luego como “La Nueva Siboney” a cargo de las sobrinas de Esther (hace 16 años), cierra definitivamente sus puertas. Osvaldo Alonso, su hermano, hablo para Master News contando los inicios y mostrando su tristeza sobre la decisión tomada. Una tristeza “Aún conservo la foto del día de la inauguración de Siboney en la galería de Maggioni, luego mis hermanas Elsa y Esther compran parte de lo que era una Cooperativa frente a la plaza donde está actualmente y allí funciona desde entonces…” – cuenta Osvaldo agregando que – “creo que Siboney data de hace 55 años aproximadamente…, mis hijas tienen sus trabajos personales y profesionales y no dan abasto con todo…, tengo tres hijas maravillosas y que tienen una relación hermosa entre ellas, de hecho Julieta será quien siga en el rubro con algo más chiquito…, decidimos en familia que Siboney se cierre, me da mucha tristeza porque a mis hermanas les costó mucho lograr Siboney, pero no puedo jugar con la salud de mis hijas por mi emoción…” Nuevo comercio “Todavía no quiero adelantar nada pero habrá un nuevo comercio, la mayoría de los muebles van a quedar, se traslada un comercio importante de América y quiero que sea su dueño quien lo haga saber…” – señalo Osvaldo agregando que – “la manzana más comercial de la ciudad es justamente la que comprenden las calles General Rodríguez, Avellaneda, Rivadavia y San Martin, es un lugar estratégico y el que más comercios tiene, es la vuelta al perro de la ciudad así que nada…, una etapa que cierra y una nueva que comienza muy pronto…, mi hermana fue adelantada en todo sentido, fue una comerciante de primera línea…, seguro entenderá la situación y parece bien que mis hijas hayan tomado la decisión…” – aseguro el empresario agregando finalmente – “quiero agradecer a toda la gente que ha sido clienta durante tantos años, los que siempre colaboraron y estuvieron sea de la forma que sea…, la gente siempre estuvo, así que de parte de Siboney y de La Nueva Siboney, muchas gracias a todos…” ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >