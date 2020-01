Jesús María: Organizaciones proteccionistas buscan derogar la ley que declara la jineteada como un deporte

Tweet La muerte de un jinete en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María reavivó la polémica sobre la doma. La muerte de un jinete en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María reavivó la polémica sobre la doma. Tras la muerte de un jinete que participaba de la competencia de doma del Festival de Doma y Folklore de Jesús María se reavivó la polémica sobre si se debería realizar alguna revisión sobre la doma. En este sentido, desde la comisión del festival expresaron que se está trabajando para evitar estos riesgos en el deporte. Las organizaciones proteccionistas salieron al cruce por el cuidado de los animales. Desde Fundación Sin Estribos, expresaron su malestar y además adelantaron que junto a más de 100 ONGs van a suscribir una petición al gobernador de la provincia para remitir el proyecto de derogación de la Ley 8.952, que declara deporte a la jineteada. “Lo caballos, salen lesionados. Todos los años mueren animales. Pensar si esto es parte de una actividad riesgosa que no es deporte, porque un deporte debe cumplir ciertos puntos que no los reúne la jineteada”, dijo Andrea Heredia de Fundación Sin Estribos. Y agregó: “Estamos hablando de un cambio de paradigma, hacia el respeto a los animales. Introducir un animal para la diversión y risa de las personas, me parece altamente cuestionable. La violencia es una sola y el caballo sufre”. Algunas de las medidas que proponen estas organizaciones incluyen la eliminación del uso del rebenque, las espuelas y no hacer trabajar al caballo hasta altas horas de la noche. “El caballo es un animal de presa, que ve al hombre como un depredador y él sufre esa angustia permanentemente”. En contraparte, José Citrino, integrante de la Asociación Criolla Argentina, y quien elaboró 6 proyectos para que la jineteada sea considerado “Deporte Nacional”; afirma que “la jineteada no es sinónimo de maltrato animal”. En diálogo con Radio Mitre Córdoba afirmó: “Siempre defendemos el bienestar animal, es lo primero que hacemos”. “El caballo de jineteada tiene un don natural, de cada mil caballos, nacen dos o tres con estas condiciones. Lo que se hace es estimularlo, el caballo disfruta, es consciente de lo que hace”, explicó. Y afirmó que de existir maltrato “le cabrán las consecuencias de la Ley Penal 14.346” a quien corresponda. Por último, hizo referencia a la generación de conciencia en los jinetes, “hoy es imprescindible que le jinete tenga el chaleco y el casco.” “Tenemos que educar, preparar a quienes participan de esta actividad deportiva de riesgo, y que lo acepten”, concluyó. Próximo >