¿Punto Figal?

El defensor está a un paso Inter de Miami, equipo del cual Beckham es accionista. Al Rojo le pagarían 5.000.000 de dólares por el 50% del pase y este viernes podría cerrarse todo. El defensor está a un paso Inter de Miami, equipo del cual Beckham es accionista. Al Rojo le pagarían 5.000.000 de dólares por el 50% del pase y este viernes podría cerrarse todo. Lo que Lucas Pusineri menos quería que ocurriese está cerca de concretarse. Hay muchas posibilidades de que el técnico se quede sin una pieza que en el último semestre ha sido fundamental. Nicolás Figal está con un pie afuera de Independiente. En las próximas horas podría cerrarse su transferencia al Inter de Miami, equipo que disputa la Major League Soccer. El entrenador comenzó la pretemporada con mucha preocupación. Lo primero que hizo fue mantener charlas individuales con los futbolistas para consultarles cuáles eran sus intenciones en cuanto a su futuro. Al técnico le generaba incertidumbre la posibilidad de perder piezas fundamentales antes del comienzo o durante el desarrollo de la competencia. Los temores de Pusineri estaban alimentados por motivos muy concretos. Lucas sabía que podía pasar lo que ahora parece estar a punto de suceder. Figal, acaso el futbolista de mejor rendimiento en el último semestre, podría armar la valijas para irse a jugar a Estados Unidos, un mercado que se ha potenciado y mucho en los últimos tiempos. Si se concreta la transferencia sería una baja muy sensible para el Rojo. El Inter de Miami tiene a David Beckham como un accionista. El equipo norteamericano quiere armar un equipo competitivo y salió a pisar fuerte en el mercado de pases: ya se llevó a Matías Pellegrini, volante de Estudiantes, y a Julián Carranza, delantero de Banfield. Ahora va por Agustín Almendra, futbolista de Boca. Si bien los dirigentes de Independiente se han manejado con mucho hermetismo y hasta el momento no trascendió el monto en el que podría consumarse la transacción, surgieron algunos rumores que indican que el Inter estaría dispuesto a adquirir el 50% del pase. Y en los pasillos del club de Avellaneda se escuchó que la propuesta sería de alrededor de 5.000.000 de dólares. Cabe destacar que Figal no iba a jugar ante River ya que tiene que cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas.​