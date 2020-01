La bronca de Liniers por el caso Boca-Aysa

Tweet “Mientras le entregaban millones al club más poderoso del país, nosotros organizamos eventos para pagar un plan de pagos”, reclamó el club de la Primera D a través de Twitter. “Mientras le entregaban millones al club más poderoso del país, nosotros organizamos eventos para pagar un plan de pagos”, reclamó el club de la Primera D a través de Twitter. Fue Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien destapó la polémica. Según afirmó, “AySA (ahora presidida por su esposa, Malena Galmarini) le pagaba a Boca 3.2 millones por mes para invitar periodistas a la cancha”. Hubo explicaciones a medias, documentos y bronca, mucha bronca, situación que se materializó por ejemplo en el reclamo del club Liniers a través de Twitter. “¡Buenas noches @AySA_Oficial! Mientras le entregaban millones al club más poderoso del país, nosotros organizamos eventos para pagar un plan de pagos y no nos corten el suministro”, posteó en su cuenta oficial el club que actualmente milita en la Primera D. ¡Buenas noches @AySA_Oficial!



Mientras le entregaban millones al club más poderoso del país, nosotros organizamos eventos para pagar un plan de pagos y no nos corten el suministro. pic.twitter.com/mxn2q7b6PL — Liniers oficial (@LiniersOficial) January 17, 2020 El jueves 15 de agosto del año pasado Boca le envió una carta a la empresa AySA con una propuesta formal en la que detallaba un paquete de beneficios para aquellos que asistirían a la cancha. En la factura que Boca le hizo a Aysa, emitida el 3 de septiembre de 2019, aparece un monto de 2 millones de pesos en concepto de esponsoreo. El paquete constaba de seis plateas medias protocolares con acceso al VIP para ser utilizadas en torneos de AFA y Conmebol disputados en la Bombonera, además del traslado al estadio, 30 entradas generales al Museo, dos visitas al entrenamiento del plantel de Primera para diez personas por año y tres camisetas firmadas por los jugadores. El 16 de diciembre, Galmarini le envió una carta al director de Finanzas y Compras de la empresa con el fin de que "abstenerse de realizar pago alguno. En tanto, Jorge Amor Ameal, presidente del Xeneize, agregó: "Hoy aparecieron cosas muy tristes, como que Aysa aportaba dinero, una cosa que no se puede entender, involucrando a periodistas, que tampoco es bueno, porque no le hace bien a Boca".