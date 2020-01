Gremios vs. Kicillof: cómo será la negociación del Gobierno con los principales gremios

Tweet Docentes y estatales anticipan cuáles serán los principales reclamos que le llevarán a la nueva gestión. Cláusula gatillo, el principal punto de conflicto que podría enfrentar al Ejecutivo con los maestros. Docentes y estatales anticipan cuáles serán los principales reclamos que le llevarán a la nueva gestión. Cláusula gatillo, el principal punto de conflicto que podría enfrentar al Ejecutivo con los maestros. Si no se cruza ningún otro imponderable en el camino, los explosivos que deberá desactivar en breve el gobierno provincial serán las paritarias de los empleados estatales, marcadas fundamentalmente por la negociación con los docentes. Y allí aparece como punto clave no sólo el porcentaje de aumento inicial, sino la instauración o no de la cláusula gatillo que ata los incrementos salariales a la inflación, estimada este año por encima del 40 por ciento. El Gobierno nacional ya advirtió que no aceptará esta modalidad en las negociaciones. De hecho, el Presidente lo dijo al expresar su voluntad de desindexar la economía. Esto le brinda a la Provincia un punto de apoyo para ir en el mismo sentido, pero esa no es la idea de los gremios, para los cuales, el ajuste por inflación es un derecho adquirido. “Fue una conquista producto de una intensísima lucha con el otro gobierno, que costó muchísimo, con descuentos, sumarios a los docentes, etcétera. Nosotros, siempre, vamos a ir a plantear la necesidad de nuestro sector; tanto la salarial como otros aspectos que siempre son tema de agenda de las paritarias”, dijo un representante gremial de los que se sientan a la mesa de las negociaciones. Está claro que le exigirán a Kicillof que la mantenga. Desde el sindicalismo docente aseguran que “si bien tenemos la cláusula gatillo, vamos a destiempo, porque la última la vamos a cobrar en febrero, cuando se conozca la inflación de diciembre; por lo tanto, siempre corremos de atrás”. En ese sentido estiman que pese a tener los sueldos atados a la escalada inflacionaria, igualmente el sector perdió entre 18 y 20 por ciento de poder adquisitivo. Lo intentarán recuperar en las negociaciones, además de insistir en que se mantenga el régimen de indexación. Sin embargo hay voces del oficialismo que advierten sobre el costo de mantener esta política salarial. “Si el Gobernador les da la cláusula gatillo a los estatales, no va a poder hacer un centímetro de asfalto, porque los salarios se van a llevar todo lo que vos podés aumentar de recaudación; por lo tanto, el Gobernador termina siendo un ministro de finanzas, que lo único que puede hacer es trasladar lo que recauda a las cuentas sueldo”, alertó un legislador con conocimiento en temas presupuestarios. Vaticinó además que “si esto ocurre y no se busca plata por afuera de la coparticipación y de la recaudación propia, el déficit de la Provincia este año va a rondar los 140.000 millones de pesos”. Por su parte, el gobierno de Axel Kicillof deberá afrontar varias demandas de los gremios que nuclean a los empleados estatales. Como en cada administración, los posicionamientos ideológicos acercan más a las autoridades hacia uno u otro sector. En este caso existe una manifiesta simpatía por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), pero eso no significa que las negociaciones que deba llevar adelante Mara Ruiz Malec, como ministra de Trabajo, sean fáciles. El secretario general de ATE, Oscar de Isasi, habló sobre las demandas que el gremio tiene preparadas para el momento de sentarse con el gobierno; y las enumeró de la siguiente manera: “En primer lugar, nosotros decimos que esta negociación salarial debe terminar con la pérdida del poder adquisitivo del salario. Cuando se negoció con María Eugenia Vidal, en lugar de recuperar poder adquisitivo teníamos menos poder de compra cada vez que terminaba una negociación”. “Segundo, recuperar poder adquisitivo; es decir que cuando termine la negociación tengamos mayor poder de compra con el salario de cuando iniciamos las negociaciones”. “La tercera cuestión es que el premio al presentismo pase a los organismos formales, que se incorpore a las cifras en blanco”. “La cuarta cuestión es tener una política que permita avanzar sobre la construcción de una nueva carrera administrativa y un nuevo escalafón, que dignifique y jerarquice la tarea de los trabajadores del Estado en el marco de un convenio colectivo de trabajo. Que el trabajador y la trabajadora puedan crecer en la vida laboral porque hacen las cosas bien y no porque están cerca del poder de turno". "Además, en esta época del gobernador Kicillof hay que desterrar el trabajo irregular, la precariedad y la inestabilidad laboral; por eso creemos que hay que pasar a planta permanente a todos los trabajadores precarizados; y los que ingresen deben hacerlo por los caminos formales de la ley 10.430". "También en la negociación va a estar presente la defensa del IOMA y el IPS, la necesidad de recategorización del personal y la necesidad de nombrar gente en áreas críticas; porque la provincia de Buenos Aires sigue siendo la que tiene la menor cantidad de trabajadores del Estado por habitante".