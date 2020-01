Enterate cómo serán y cuándo arrancan los cursos de ingreso en las facultades de la UNLP

Tweet Comenzarán a fin de mes en algunas facultades, mientras que otras lo harán en febrero. Más de 30 mil estudiantes están en condiciones de comenzar las clases en las diferentes carreras que ofrece la Universidad Nacional de La Plata. Comenzarán a fin de mes en algunas facultades, mientras que otras lo harán en febrero. Más de 30 mil estudiantes están en condiciones de comenzar las clases en las diferentes carreras que ofrece la Universidad Nacional de La Plata. Las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) abrirán sus puertas entre fines de enero y principios de febrero para dar comienzo a los cursos nivelatorios para los más de 33 mil ingresantes. Claro que no se desarrollarán todos de la misma manera, ya que varían según la carrera. Por ejemplo, Arquitectura dará inicio el 3 de febrero y se extenderá hasta el 28 de ese mes. Tendrá dos turnos: mañana y tarde. Para aprobarlo se debe cumplir con el 80% de asistencia y la presentación de la maqueta y trabajos prácticos correspondientes a cada uno de los módulos. En Artes, el curso se extiende del 17 de febrero al 3 de marzo con evaluaciones no eliminatorias. Los graduados del Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP están exceptuados del curso. En Ciencias Agrarias y Forestales, el ingreso será el 27 de enero, también dividido en turno mañana y tarde. En el caso de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, habrá curso de nivelación desde febrero hasta el comienzo del ciclo lectivo. Una de las carreras más elegidas, como sucede habitualmente, es Ciencias Económicas. La particularidad es que no tiene curso de ingreso pero ofrece actividades alternativas con el objetivo de acompañar a los estudiantes a lo largo del período de transición de la escuela media a la universidad. En Ciencias Exactas sí se requiere que realizar el curso de ingreso de la Facultad. Será dos veces en el año: Febrero y Junio/Julio de 2020, según las materias a cursar. En Ciencias Jurídicas y Sociales no habrá curso. A partir del lunes 3 febrero y hasta el día 28 del mismo mes, los estudiantes comenzarán a cursar la materia Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales que forma parte del plan de estudio comenzó a implementarse en esa unidad académica en 2017. Por su parte, Ciencias Médicas tiene previstas dos instancias formativas: Enero 2020, con un actividad no presencial y en febrero presencial. Diferente es el caso de Ciencias Naturales y Museo, ya que sí es de asistencia obligatoria. Todas las actividades se desarrollan en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (Edificio de aulas y predio de la Facultad). En Ciencias Veterinarias, los inscriptos deberán realizar un curso de inserción a la vida universitaria que se desarrollará desde el lunes 3 de febrero hasta los primeros días del mes de marzo. Consta de 6 módulos. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ofrece 29 carreras, todas ellas con curso de ingreso. Por su parte, Informática ofrecerá el suyo desde el 27 de enero hasta el 13 de marzo. Distinto es el caso de Ingeniería, que tiene tres instancias: Modalidad Intensiva: Inicio lunes 20 de enero hasta fines de febrero de 2020, Modalidad trimestral, 1° semestre: (marzo a junio) y 2° semestre: Modalidad anticipada (agosto a noviembre). La Facultad de Odontología no cuenta con curso de ingreso. La primera materia de la carrera, Introducción a la Odontología, comienza el 1º de febrero y se extiende hasta el 3 de abril. En Periodismo y Comunicación Social el curso de ingreso obligatorio no eliminatorio y la primera asignatura de la carrera arrancan el lunes 10 de febrero. En tanto, en Psicología se desarrolla entre el 3 y el 27 de febrero. En Trabajo Social, el curso es introductorio y obligatorio, comienza el 10 de febrero y finaliza el 13 de marzo y en total son 14 días de clase. Por último, para la Licenciatura en Fonoaudiología, el curso es introductorio y obligatorio, comienza el 10 de febrero y finaliza el 9 de marzo, con un total de 7 días de clase. Próximo >