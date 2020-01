La respuesta de la dueña del bar que fue cuestionado por el precio de una picada: “Sigan escrachando que yo estoy preparando las vacaciones, barats”

Tweet En las últimas horas el ticket de una consumición de un grupo de turistas en un bar de Villa Carlos Paz se viralizó en las redes sociales y generó diversas opiniones al respecto. La cuenta del local gastronómico enumeró: $2.050 la picada, $500 el fernet, $300 cada chopp de cerveza y $300 cada limonada. En total, $3.450. María José Nieto, una integrantes de las dos parejas que abonaron esa suma, contó que están de vacaciones por Córdoba y que en la noche del miércoles fueron al bar “El Árabe” a comer algo antes de ir a ver una obra de teatro. “Vino el mozo, le pedimos la carta y nos dijo que no tenían. Inmediatamente nos preguntó qué queríamos comer y le pedimos una picada para cuatro”, dijo la mujer, en diálogo con ElDoce.tv. Para beber eligieron dos limonadas, un chopp y un fernet. En una foto mostró lo que consumieron: “La picada tenía el tamaño de los platos de café, que estaban servidos y eran cinco cazuelitas”, detalló Nieto. La sorpresa para los turistas llegó al momento de tener que abonar. “Uno está acostumbrado a hacer una picadita con amigos y jamás supera esa cifra, es realmente sorprendente. Nosotros pedimos la carta y no tenían. Le solicitamos al chico que nos hiciera algo rápido y sencillo para cuatro. Cuando vas a distenderte a un lugar así no lo pedís”, consideró Nieto. El detalle de la consumición Indignada por el precio, la cliente decidió compartir en su Instagram una foto del ticket de la consumición, lo cual devino en una ola de críticas al local gastronómico. Horas más tarde, Camila Cherara, una de las dueñas de “El Árabe”, se refirió a esos cuestionamientos. “Chicos, cuando se sienten a comer a algún lugar pidan la carta o pregunten precios si no les alcanza, o lo que sea se levantan y se van, no se sienten a comer los no sé qué y cuando llega la cuenta te agarrás la cabeza”, expresó en su cuenta de Facebook. Y continuó: “Plena 9 de Julio en la vereda peatonal de Villa Carlos Paz. No sé qué pretenden... Sigan hablando, sigan escrachando, que yo ya estoy preparando las vacaciones para marzo. Nos vemos, barats”. El término “barats” es usado por Alexander Caniggia, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. “Ser un barat es cuestión de actitud no de dinero. Ser un barat es meterse en la vida de los demás, criticar y sobretodo tener envidia. Personas como Brad, Justin o CR7 sufrimos de los barats. Los barats son esos seres que están debajo de nuestro nivel. En resumen, no seas barat”, dijo el joven al intentar explicarlo. La publicación de una de las dueñas del bar Al cabo, la noche para los turistas no terminó de la forma en que querían. “No pedimos explicaciones. Cuando me dijeron el precio nos quedamos helados y pensé en pedir el ticket para saber qué nos cobraron. Decidí no decir nada en el momento, pero cuando sentí que me habían robado... El show no lo disfruté por el malestar que sentía. Estas cosas no están bien”, cerró Nieto. < Prev Próximo >