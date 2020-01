Hubo 6.627 muertos por siniestros de tránsito en el país, unos 18 por día el año pasado

Tweet Según el informe de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, se trata de 647 víctimas fatales menos que en 2018. Aunque sigue siendo un número altísimo Según el informe de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, se trata de 647 víctimas fatales menos que en 2018. Aunque sigue siendo un número altísimo Durante 2019 hubo en el país 6.627 muertes ocurridas por accidentes de tránsito, lo que marca un promedio diario de 19 víctimas fatales y mensual de 552, según cifras de relevadas por la asociación civil Luchemos por la Vida. En tanto, y al comparar el número total de víctimas fatales con el del año 2018, se observa que hubo 647 víctimas menos. Entre las provincias que más accidentes de tránsito registraron con víctimas fatales se encuentran Buenos Aires (2.123), Santa Fe (563), Tucumán (399), Córdoba (378), Misiones (299) y Santiago del Estero (291). Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, se registró un leve aumento con respecto al año anterior, pasando de 136 a 143. En tanto, las provincias que menos víctimas se cobraron los accidentes viales fueron Tierra del Fuego (12) y La Pampa (73). En 2018, el número total de muertos había sido de 7.274, lo que marcaba un promedio diario de 20 víctimas y mensual de 606. Las cifras fueron obtenidas por la asociación civil y son proyecciones de los datos recabados durante todo 2019 y hasta el pasado 6 de enero. Además, se indicó que la información incluye a personas fallecidas en el lugar del hecho o como consecuencia del mismo y hasta dentro de los 30 días posteriores. Además, se indicó que la información incluye a personas fallecidas en el lugar del hecho o como consecuencia del mismo y hasta dentro de los 30 días posteriores. El 70 % de las personas cree que no se respetan las normas de tránsito En tanto, un sondeo realizado por el Observatorio Vial de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) que se llevó a cabo para indagar sobre cuestiones que hacen a la seguridad vial determinó que el 70 % de las personas consultadas considera que no se respetan las normas de tránsito. Es decir, siete de cada diez opinaron que era bajo (43 %) o muy bajo (26 %); mientras que el 25 % de los encuestados dijo que los argentinos tienen un alto respeto y sólo el 6% muy alto. Entre las faltas de tránsito más frecuentes en las ciudades está la de cruzar el semáforo en rojo, seguida del estacionamiento en doble fila y el giro en U donde no está permitido; y en rutas y autopistas el exceso de velocidad encabeza el ranking de infracciones. < Prev Próximo >