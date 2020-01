Carlos Tejedor: Las tasas municipales aumentarán un 45%

Tweet Cambiemos acompañó el pedido del Frente de Todos y reconocieron que el incremento es menor de la inflación. Pero no acompañaron el aumento para la tasa marcas y señales del 75%. Cambiemos acompañó el pedido del Frente de Todos y reconocieron que el incremento es menor de la inflación. Pero no acompañaron el aumento para la tasa marcas y señales del 75%. El Honorable Concejo Deliberante de Carlos Tejedor aprobó por unanimidad un aumento, en promedio, del 45% de las tasas municipales, excepto de la tasa de caminos y guías, que sufrirá un incremento del 75%. Cambiemos acompañó el pedido del Frente de Todos y reconocieron que el incremento es menor de la inflación. Pero no acompañaron el aumento para la tasa marcas y señales (guías) por considerarlo desproporcionado, sumado a los gravámenes que el Ejecutivo Nacional ya les había impuesto. El concejal oficialista Jorge Erramouspe explicó que la tasa de guías se aumentaba el 75% (y no 45%) porque es la que más baja está con otros distritos, y que la diferencia del 45% al 75% era de $7. Otro punto polémico fue el incremento de la tasa de conservación de la red vial ya que se encuentra escalonada en 3, y recibirán 45%, 50% y 55% respectivamente de aumento. Próximo >