En Pergamino, el campo vuelve a rechazar las retenciones y propone el cese de la comercialización

La Sociedad Rural, CARBAP, Confederaciones Rurales Argentinas y otras entidades de la zona, volvieron a rechazar en conjunto las actualizaciones de las retenciones que anunció el gobierno nacional. Pero además, propusieron el cese de la comercialización y le dieron tiempo límite al Ejecutivo para que responda. En Pergamino, las diferentes entidades que representan a los productores rurales ratificaron su rechazo unánime a las retenciones y dieron un anuncio polémico, que sin dudas generará todavía más tensión: avanzar hacia el cese de la comercialización en caso de que no haya acuerdo. En una concurrida Asamblea, en donde participaron la Sociedad Rural de esa ciudad, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARPBAP) y Confederaciones Rurales Argentina (CRA), además de productores independientes de la zona, el sector pidió que el ajuste se haga también en el Estado y aseguraron que "por años el campo fue solidario" y sin embargo, "la pobreza de hoy ha aumentado". Lo cierto, es que más allá de los argumentos en contra de la actualización de las retenciones que propuso el gobierno nacional, el campo parece cada vez más convencido en avanzar en contra de esas políticas y acordaron un par de puntos que sembraron aún más tensión con el Ejecutivo nacional y provincial. En primer lugar, rechazar de cuajo las retenciones. Algo que en sí, el mismo sector no se opuso durante el gobierno de Mauricio Macri, con la promesa de que las mismas irían bajando gradualmente. Eso, incluso, tuvo que postergarse por la crisis que se agudizó a partir de mayo de 2018. En segundo lugar, la Asamblea pidió el "cese de la comercialización". En una muestra clara del poder que el campo quiere demostrar en medio de la puja. La medida, claro, afecta directamente a la producción y al consumidor directo. También, entre otros puntos, la Asamblea que se reunió en Pergamino pidió el "ajuste del Estado y de la política", así como también le dejó un tiempo límite al gobierno de Alberto Fernández para que se decida en si avanzará con las retenciones o dará marcha atrás con el mínimo aumento: el 31 de enero de 2020. "Nación, Provincia y municipios van a tomar agua del mismo molino, al bolsillo nuestro", se quejó, Matías De Velazco, presidente de CARBAP, quien además agregó que "durante años, el campo ha sido solidario y sin embargo hoy hay más pobres". Los productores de Pergamino y la zona ya se habían reunido previamente y habían mantenido similares posturas. Sucede que allí, se concentra una de las tierras más codiciadas para el monocultivo de soja y otras semillas. En el encuentro, participaron además legisladores nacionales de la oposición y miembros de diferentes localidades de la provincia. El acto, además, tuvo un particular homenaje al ex fiscal Alberto Nisman, debido a que este sábado 18 se cumplieron 5 años de su muerte.