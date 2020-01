Festival de Jesús María: un jinete está internado en grave estado tras caer del caballo

Tweet Un jinete que participó anoche del Festival de Doma y Folklore de Jesús María cayó de la montura de un caballo, no largó la rienda y se golpeó contra el piso. Leonardo Trevissan, de 38 años, oriundo de Entre Ríos fue trasladado al Hospital Italiano de la ciudad de Córdoba , donde permanece internado en grave estado. Un jinete que participó anoche del Festival de Doma y Folklore de Jesús María cayó de la montura de un caballo, no largó la rienda y se golpeó contra el piso. Leonardo Trevissan, de 38 años, oriundo de Entre Ríos fue trasladado al Hospital Italiano de la ciudad de Córdoba , donde permanece internado en grave estado. En el traslado, lo acompañó su hermana, que estaba como espectadora. Según los primeros datos que ofreció ella al llegar al Italiano, tiene fractura de cráneo y su estado es crítico. Cuando ocurrió el accidente, Trevissan -alias “Cepillo”- estaba segundo en la clasificación y montaba para alcanzar la punta. Es padre de dos hijos. El hecho se produjo a cuatro días de la muerte del jinete Norberto Cossutta, oriundo de Córdoba pero radicado desde hace años en Catamarca, quien sufrió politraumatismos tras haber sido aplastado por su caballo. Cossutta murió una década después que Alfredo Spíndola, otro jinete que había sido aplastado por el caballo que montaba, el 13 de enero de 2010. El accidente había ocurrido cuando el jinete misionero, quien cumplía una suplencia, se aprestaba a comenzar con la competencia. El caballo se soltó del palenque y el jinete cayó sobre el campo, causándole traumatismos varios. Después de la muerte de Cossutta, desde la comisión del Festival consideraron que se debe “actuar más rápidamente y resguardar” a los competidores para que no sucedan hechos similares. “Es lamentable. Estamos muy consternados y tristes. Tenemos que estar con la fortaleza para poder sostener a la familia y sostener el festival que nos llevó todo el año poder construir”, dijo Marcela Durán, la presidenta. “Venimos trabajando como comisión directiva junto a todas las fiestas gauchas para armar un asociación de buenas prácticas y en el cuidado del jinete como también del animal”, agregó. Trasladan en este momento al hospital de Urgencias al jinete Leonardo Trevissan, de 38 años. Su estado es reservado. #FestivalPais #FestivalJM2020 #JesusMaria #FestivalJM2020 pic.twitter.com/KJIH7SmbJn — Víctor Zapata (@VictorZapata_) January 19, 2020 La Nacion La Nacion Próximo >