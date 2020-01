Trotta: “El salario mínimo docente no es suficiente, pero no se soluciona de un día para el otro”

Tweet El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, contó sobre la necesidad de fortalecer a las escuelas como espacios de contención y también resaltó la figura del docente. “No puede ser por vocación, necesitamos que sean educadores”, expresó. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, contó sobre la necesidad de fortalecer a las escuelas como espacios de contención y también resaltó la figura del docente. “No puede ser por vocación, necesitamos que sean educadores”, expresó. El nuevo ministerio de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que ya trabaja para que la escuela vuelva a ser un lugar de real contención y aportante para la disminución de las desigualdades en la sociedad. “Se han interrumpido los consensos que se supieron construir para que las escuelas puedan hacer frente a las desigualdades”, expresó Trotta, especificando el caso de la ley de Financiamiento Educativo. El otro problema que hace titánica a la idea de una escuela como un centro para la disminución real de las desigualdades, es que actualmente seis de cada diez niños en el país están bajo la línea de pobreza. Qué hace la escuela ahí. Qué herramientas tiene Esas parecen ser las incógnitas más importantes que hoy tiene el flamante ministro y todo su equipo de gobierno. A su vez, remarcó las diferencias que existen entre las escuelas del interior bonaerense y las del Conurbano y puso énfasis en la necesidad de docentes formados. “La docencia no puede ser por vocación. Tiene que haber una carrera, sino esperamos que nuestros maestros sean héroes. Lo que necesitamos es que sean educadores”, destacó el funcionario. En este aspecto, apuntó a la problemática de la deserción escolar. “Tenemos 440 mil niños que no pueden percibir la AUH porque no pueden certificar su asistencia a la escuela”, informó Trotta. En tanto, el ministro destacó que una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández fue la de reabrir la Paritaria Nacional, que el anterior gobierno había pasado por alto durante toda su gestión. “Se ha tomado la decisión de convocar a la Paritaria nacional docente, para ante todo buscar las respuestas de cuáles deben ser los caminos para los próximos años del sistema educativo”, contó Trotta, que sostuvo que “no solo hay que discutir salario, más allá de que esto es muy importante, sino todos estos temas que hacen a la problemática del día a día”. Respecto de la cuestión salarial, el funcionario nacional admitió que "el salario mínimo docente no es suficiente, pero no se soluciona de un día para el otro". La idea de la Paritaria sirve, sobretodo, para que los principales gremios se mantengan en diálogo y el nuevo ciclo lectivo comience efectivamente en marzo. < Prev Próximo >