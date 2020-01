Tweet El Presidente del Consejo de Administración de la CER visitó los estudios de Master FM para responder por la nota publicada en Master News donde los ediles del Frente de Todos- Somos Rivadavia piden explicaciones a la Cooperativa porque en el Barrio San José no se brinda el servicio de internet con fibra óptica. Los ediles del espacio político Frente de Todos – Somos Rivadavia presentaron un pedido de informe para saber por qué se excluyó del servicio de fibra óptica a los vecinos del sector pos vías en América. Públicamente a través de las redes sociales expresaron – “QUEREMOS SABER PORQUÉ SE EXCLUYERON A VECINOS DE AMÉRICA DEL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA Luego de que la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia anunciara que lanzará su servicio de internet por fibra óptica en América pero que el mismo no contemplará a los barrio de Postvía y el sector ubicado al otro lado de la Ruta Nacional N° 33; elevamos una nota al Presidente del Concejo de Administración de la CER, Daniel García, en busca de que brinde detalles acerca de la particular exclusión. La misma tiene como objetivo que se otorgue respuesta en torno a los argumentos por los cuales los vecinos afectados quedaron excluidos de la prestación de ese importante servicio y si está contemplado el extendido de esta obra a dichos sectores junto a su plazo de ejecución. Vecinos de estos barrios manifiestan que ellos también son socios de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia y realizan los mismos aportes que los demás, sin embargo, con su dinero se financió una obra que no sólo no los beneficia sino que además los deja excluidos del acceso al servicio de internet por fibra óptica. La respuesta El Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, Daniel Garcia señalo que – “Primero y principal que la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia no excluye a nadie…, cuando nos enteramos que venía Arsat a América y decidimos brindar el servicio a través de fibra óptica se tuvo en cuenta a toda la ciudad, incluso el Barrio San Jose…, pero nuestra pregunta ahora es si es necesario sacar una nota pública a través de redes sociales antes de pasar por la Cooperativa y preguntar los motivos de por qué el sector no cuenta con el servicio, cada concejal seguramente tienen algún medidor o servicio de la cooperativa por lo tanto son dueños, entonces no entendemos la actitud de salir primero por los medios de comunicación…” – señalo García agregando que – “la exclusión es totalmente falsa, la obra estaba prevista para todo América, lo que no alcanzo fue el dinero, ya hay un tritubo pasado por el paso a nivel Orlando Valdez y el servicio va a llegar al Barrio San Jose, el sector tiene internet y telefonía, falta aún la fibra óptica que se hará ni bien podamos económicamente…, si la gente del Frente de Todos creía que sacando una nota nosotros al día siguiente íbamos a hacer la obra, y atribuirse ellos la intervención, lamentamos pincharles el globo pero no será así porque no tenemos el dinero para hacerlo aunque la obra está programada, así como quedo excluido el sector pos vías, podría haber sucedido con cualquier otro sector…” –aseguro el Pte. del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, Daniel Garcia agregando que – “las cosas se deben hacer como se debe, informándose primero…, me da mucha lastima este tipo de actitudes porque la Cooperativa es de todos…” ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >