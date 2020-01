Tweet Las Concejales María Paula Barrios Barón y Marcela Lezcano de Rivadavia Primero pasaron por Master FM para hablar sobre lo tratado en la última Sesión Extraordinaria llevada a cabo el pasado jueves en el recinto deliberativo donde se trató la Impositiva y Fiscal y el Presupuesto 2020. Las Concejales María Paula Barrios Barón y Marcela Lezcano de Rivadavia Primero pasaron por Master FM para hablar sobre lo tratado en la última Sesión Extraordinaria llevada a cabo el pasado jueves en el recinto deliberativo donde se trató la Impositiva y Fiscal y el Presupuesto 2020. Sesión maratónica “Fue una sesión bastante larga porque comenzamos con lo de mayores Contribuyentes y continuamos con el Presupuesto…, salimos un poco asombrado por el poco debate que tuvo la Ordenanza Impositiva y Fiscal, nos extrañó que la oposición no defendiera aún más los cambios que se solicitaban, nuestra solicitud de modificación fue la unificación en la Tasa Vial adaptable a la producción agropecuaria que hasta el año pasado había sido diferencial por un beneficio que se le había otorgado al sector de lechería (tambos)…” señalo Barrios Barón agregando que – “y luego se estableció que a partir de ahora lo recaudado con la Tasa de Guías va a ser destinado a caminos principalmente los afectados a la ganadería y va a ser justamente con Sociedad Rural y los vecinos del lugar con quienes se va a determinar el trazado a mejorarse de acuerdo a las necesidades…” Poca plata y poca información Acerca de presupuesto por coparticipación que gira la provincia de Buenos Aires a cada municipio, Barrios Barón expreso que – “a Rivadavia se han girado hasta el 15 de enero tan solo 5 millones de pesos, lo demás esta todo en 0, y nos preocupa que no tenemos ningún tipo de información por parte del estado de Kiciloff y nos preocupa que en enero tenemos que pagar más de 40 millones de pesos en sueldos, el municipio de Rivadavia cuenta con el dinero porque es un municipio ordenado y por eso también el superávit, gracias a ese ahorro los empleados municipales van a cobrar en tiempo y forma…” – a lo que Lezcano agrego – “gracias a la Comisión Tripartita y el Municipio se acordó un aumento del 10 % porque en realidad es lo único que se puede pagar por ahora hasta recibir los 480 millones destinados a sueldos, por eso creemos que es responsable la actitud de la Secretaria de Hacienda y del Intendente de no prometer más nada hasta contar con el dinero, siempre hubo mucho esfuerzo y reflejado esta cuando es uno de los pocos municipios el de Rivadavia que tienen cláusula gatillo, lo cual implica que estas cuestiones se pueden seguir discutiendo de acuerdo a como va subiendo la inflación, o sea que no va a ser solo este 10 % el aumento…” ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >