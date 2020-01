La justicia identificó al menos a tres rugbiers que golpearon en la cabeza de Fernando Báez Sosa

Tweet El fiscal a cargo de la causa, Walter Mercuri, brindó detalles de las últimas horas del joven que fue asesinado en Villa Gesell. “Uno de ellos es el que le aplica la patada que, según la autopsia, es la patada mortal”, explicó El fiscal a cargo de la causa, Walter Mercuri, brindó detalles de las últimas horas del joven que fue asesinado en Villa Gesell. El fiscal Walter Mercuri de la UFI N° 8 de de Madariaga, a cargo de la causa que se abrió como consecuencia del crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, contó con detalles cómo fueron los hechos violentos que desencadenaron en la muerte del joven de 18 años. El conflicto empezó dentro del boliche Le Brique, cuando dos grupos de amigos - el de los rugbiers provenientes de la ciudad de Zárate y el de Báez Sosa - se enfrentan a trompadas. “La discusión fue porque un amigo de Fernando roza a uno de los chicos en el medio del boliche. Este reacciona mal y le pega una bofetada. Fernando intenta separar y en ese momento otro de los jóvenes, que ahora están detenidos, le pega a él”, explicó en declaraciones al canal TN. Los jóvenes fueron detenidos pocas horas después de la muerte de Fernando Báez Sosa “Empezaron los empujones, le rompen la camisa a Fernando y empieza una pelea adentro que no tenía mayor gravedad. La seguridad del lugar cumple con sacar a todos del boliche y, entre ellos, salió Fernando. Todo fue en forma pacífica”, agregó el fiscal, que reconstruyó el hecho gracias los primeros testimonios de los presentes en el lugar el sábado a la madruga. Según entiende el Mercuri, entre ese momento en que fueron expulsados del boliche y la pelea final que terminó con la muerte de Báez Sosa pasaron entre “10 y 15 minutos”. “Fernando y su grupo estaban tomando un helado. El grupo de los rugbiers los sale a buscar. Van corriendo en forma violenta y les empiezan a pegar. Los superaban en número y en contextura física. Fernando estaba con 6 amigos. Eran menos”, relató. El fiscal dejó en claro que “ni Fernando ni sus amigos tenían intereses en pelear” y que “en todo momento quisieron parar la pelea”. En esa línea, explicó que, una vez afuera, los amigos de Fernando no pudieron parar la pelea. Además, afirmó que el joven fallecido recibió una golpiza en la que participaron entre 3 o 4 personas. “Estarían identificados. Se ven en los videos quienes son los que le pegan en la cabeza”, afirmó. Además, aseguró que tiene pruebas que confirman que los 11 detenidos “participaron de la gresca”, aunque aclaró que no todos le pegaron al joven fallecido. El momento en que los rugbiers fueron detenidos en la hostería donde estaban parando “Hay que dividir. Yo a algunos les imputo la coautoria, que son los que golpearon en la cabeza a Fernando, que se ven en todos los videos. Esos serían coautores. Uno de ellos es el que le aplica la patada que, según la autopsia, es la patada mortal. Después hay partícipes, porque el resto estuvo acompañándolo y también participaron de la pelea pero con los amigos de Fernando”, amplió Mercuri. El fiscal detalló que aquellos que los que le pegaron Báez Sosa “son coautores”, mientras que el resto “están imputados como partícipes necesarios”, delito que tiene “una pena de reclusión perpetua”. “Tomo como agravante la circunstancia que cuando la víctima se encontraba indefensa, inconsciente, en el piso, continuando pegándole en la cabeza. La víctima no se podía defender”. Los once jóvenes que están detenidos por el homicidio en Villa Gesell Diez de los once jóvenes acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell son indagados por la fiscal Veronica Zamboni, de la UFID N°6 de Villa Gesell. Pablo Ventura, el último en ser detenido, declarará mañana y por el momento continua incomunicado. El joven de 21 años fue señalado por el resto de los acusados como partícipe del hecho, sin embargo, su familia asegura que al momento del crimen se encontraba en Zárate. Próximo >