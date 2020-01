Área por área: Las razones por las cuales rechazamos el Presupuesto del Municipio

Tweet Por el Frente de Todos - Somos Rivadavia Luego de un exhaustivo análisis de cada uno de los gastos presupuestados para la ejecución de políticas del Municipio, desde el bloque del Frente de Todos – Somos Rivadavia decidimos rechazar los números elevados por la gestión local. A grandes rasgos, los argumentos que nos inclinaron hacia esa decisión son 3: - Se observan muchas contradicciones e incoherencias. - La suba del 10% en el aumento de sueldos a los empleados municipales nos parece excesivamente poco. - Existe una falta de respuesta a la principal problemática de los rivadavienses, que es la necesidad de acceso a la vivienda digna. Claro que, por fuera de los punteos generalizadores antes mencionados, notamos falencias en parea específica. A saber: CONDUCCIÓN SUPERIOR: Dentro del Departamento Ejecutivo, la partida que corresponde a C ONDUCCIÓN SUPERIOR es de $17.784.963,10, de los cuales $6.306.164 corresponden a Políticas de Comunicación social , $2.307.185 a Gestión de Diseño Institucional y $2.295.288,80 a Gestión de Comunicación Institucional. Una vez más vemos como desde este Gobierno se prioriza seguir gastando en áreas de comunicación sumas excesivas. Si bien dentro de estos números encontramos los gastos en personal, solamente en publicidad y propaganda se presupuesta gastar $2.803.700. SECRETARÍA DE GOBIERNO: En relación al presupuesto 2019, esta secretaria tiene un incremento de un 61,19%, dando un monto total de $160.472.812,21 y la partida presupuestaria destinada a Deporte es de $9.103.104. Si bien esta partida recibe un incremento del 40,91%, comparándolo con lo presupuestado para la Secretaría de Cultura , desde nuestro punto de vista, es insuficiente. Debería ser más equitativo, teniendo en cuenta la importancia del deporte en la viva de todos los niños y jóvenes de nuestro Distrito. Con respecto al Programa Deporte Sano , si bien siempre hemos resaltado su importancia, consideramos necesario un aumento de los montos, que alcance al menos los $150 por alumno, para que se adecúe más a la realidad económica actual y a la grave situación financiera que atraviesan las Instituciones Deportivas del Distrito Desde el área de Producción seguimos viendo reflejado en este presupuesto, partidas insuficientes. Se asignan a gestión y administración de políticas de producción $3.046.503,57 mientras que a gestión y administración de emprendimientos productivos y locales $1.900.000. Hasta que no veamos un presupuesto donde se gaste más en “emprendimientos productivos” que en “publicidad y propaganda”, seguiremos insistiendo en que el bienestar del pueblo, que permita generar trabajo genuino y promueva el desarrollo de los rivadavienses, se dará solo si hay una decisión política sobre invertir los recursos en Producción y potenciar el desarrollo de oportunidades laborales genuinas. En relación a Políticas de Medio Ambiente se observa una disminución en el presupuesto de un 11.26% dando un total de $ 2.179.688,41. Además de ello, la mayor parte de este presupuesto ($1.474.688.42) se destina al pago de sueldos del personal de esta área. Por lo tanto, con el resto de los recursos $1.031.999,99 difícilmente pueda cumplirse con los objetivos planteados para esa área. Es necesario que haya un control serio y sostenido por parte del Estado para prevenir desastres ecológicos como los que ya hemos sufrido con el incendio de una planta de agroquímicos; y evitar la contaminación que afecta a todos los vecinos, como son los basureros a cielo abierto generados por este Municipio, lo que contamina las napas, genera olores nauseabundos y proliferan roedores y otras alimañas; en una zona muy cercana a la planta urbana, poniendo en riesgo la salud de las personas y del ambiente No podemos obviar que en nuestro municipio, creada por una ordenanza sancionada por este cuerpo legislativo, existe una Guardia Ambiental Municipal, que, a nuestro entender, debe ser jerarquizada; consideramos que es indispensable que al área de Medio Ambiente se la dote de recursos para que pueda ser destinado a una mayor capacitación y profesionalización del personal y a la inversión en recursos necesarios para un eficiente control. SECRETARÍA DE SALUD A esta área le corresponde una partida presupuestaria de $309.249.891. Si bien observamos un avance en lo referido a infraestructura, equipamiento y especialidades. Estaremos atentos a si existen mejoras en la atención primaria de nuestros vecinos, o sea en consultorios externos y en el sector de guardia, que fue, durante las anteriores gestiones, uno de los puntos más cuestionados por nuestros vecinos y sobre los cuales más hemos insistido. Seguimos destacamos la labor del personal y de los profesionales que son el sostenimiento del sistema de salud y, en referencia a esto, no podemos dejar de mencionar las quejas recurrentes que hemos recibido de parte del personal que desarrolla su labor en el Hospital Municipal en relación a los problemas de convivencia ocasionados por el destrato del jerárquico superior, lo que imposibilita llevar adelante su labor diaria en plenitud. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL En consonancia con el mensaje de nuestro presidente, Alberto Fernández, consideramos de suma importancia llevar adelante políticas públicas con base en la solidaridad, con el objetivo de disminuir la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen; por lo que el área de Desarrollo Social , es un área clave, y teniendo en cuenta que a ella se destinan $181.283.755, la implementación de todos los programas debieran ser efectivos. Si bien es el inicio de una nueva gestión, advertimos que en la gestión anterior no se dio respuesta suficiente a las necesidades de la población más vulnerable; por ello, será imperioso que mediante las acciones, planes y programas sociales se esté aún más al lado de los vecinos que más lo necesitan a lo largo de todo el período de gobierno y no solo un mes antes de las elecciones. Entendemos que el acceso a la vivienda digna es un derecho humano fundamental; si bien, a través del programa “Hospital de la Vivienda”, se han dado soluciones habitacionales a varias familias, consideramos indispensable profundizar las mismas; para lo cual sería significativo realizar un diagnóstico certero de la situación habitacional de nuestros pueblos y diseñar e implementar un plan de viviendas integral en consonancia con la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, a la que Rivadavia adhirió mediante ordenanza Nº 3930 sancionada el 30 de marzo de 2017. Volvemos a insistir sobre la necesidad de una mayor presencia de Trabajadoras Sociales en los barrios de nuestra ciudad y en los pueblos, debido a que las demandas sociales son tantas que las trabajadoras sociales que actualmente desarrollan su labor no dan abasto y por lo tanto solo llegan a cumplir con las demandas más urgentes, no pudiendo trabajar con los diagnósticos, proyectos a mediano y largo plazo, y sobre todo en el trabajo en red. Por eso es necesario la presencia de más trabajadoras sociales, que permita el trabajo de diagnóstico y seguimiento mediante las visitas a los hogares de los vecinos. Dentro de esta secretaría el monto destinado a “apoyo a estudiantes” es de $9.120.000, consideramos necesario que el proceso de otorgamiento de las mismas se dé con mayor celeridad, de manera que los beneficiarios reciban el monto al mismo tiempo del inicio del ciclo lectivo y no tengan dificultades los primeros meses de estudio. SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA En el actual presupuesto, la secretaría de Planeamiento e Infraestructura posee un monto total de $ 329.184.391. Una vez más nos encontramos con un presupuesto municipal que no prioriza la construcción de viviendas. En esta oportunidad se destina $5.000.000 a la construcción de viviendas por administración municipal, si bien el monto aumenta respecto del año pasado, consideramos que con un presupuesto de $1.045.000.000 que se destinen solo 5.000.000 a la construcción de viviendas es una clara muestra del poco y casi nulo interés de este municipio de garantizar el derecho humano fundamental del acceso a una vivienda digna a cada familia rivadaviense; lo cual -además- implicaría la generación de empleo genuino, movilizando la rueda productiva local. Observamos con preocupación que no se haya destinado presupuesto alguno para la construcción y mejoramiento de veredas, teniendo en cuenta que las mismas se encuentran en muy malas condiciones impidiendo el acceso y la movilidad de los adultos mayores, las personas con condición de discapacidad, las mamás con carritos de bebés, etc. En cuanto a la atención de servicios públicos , en todo el partido de Rivadavia se presupuestan $107.930.469,50. A nuestro entender, este es un presupuesto importante que amerita que se intensifiquen y mejores los servicios en esta área. En muchos barrios no se recolectan los residuos mayores con la frecuencia que la limpieza de la ciudad lo requiere. Con respecto al barrido y limpieza de cordón cuneta sucede lo mismo, continúa la queja permanente de vecinos. En cuanto a la prestación del servicio de riego debería tenerse en cuenta una mayor frecuencia en el mismo, que continua año tras año no siendo eficiente en todas las localidades del distrito. Queremos destacar que este Municipio en 2020 recaudará un total de $155.000.000 por el cobro de la Tasa para la Conservación y Reparación de la Red Via l; mientras que en el área de Coordinación y Gestión de Infraestructura Vial se presupuesta invertir en el mejoramiento y mantenimiento de la red vial municipal solo $ 55.726.193,91. Es imperioso que esta inversión se vea reflejada en un real mejoramiento de los caminos ya que éstos son las vías de acceso para sacar la cosecha de nuestros productores, por los que circulan los trabajadores del sector rural y sus familias, por los que transitan las maestras y alumnos para acceder a la educación, En lo que respecta al mejoramiento del acceso al agua corriente en América y en las localidades, se observan en este presupuesto algunas contradicciones, ya que en la foja 166 se menciona en relación a la ciudad cabecera que “se mejorará el sistema de agua corriente de la ciudad, automatizando el sistema y conectando 20 pozos nuevos”, y en la foja 171 se hace referencia a que en la localidad de Roosevelt se proyecta instalar una “planta de osmosis inversa, obra que permitirá en un futuro el acceso al agua potable”; sin embargo en el listado de presupuesto de gastos de la Secretaria de Obras Públicas en la partida “agua corriente- ampliación en las delegaciones y América” el presupuesto es de $200.000; en la partida “mejorado sistema agua” el monto es cero pesos, asimismo en la partida “obras públicas en delegaciones: Planta de osmosis en Roosevelt: cero pesos y en Sansinena “puesta en marcha sistema de agua”: cero pesos. Desde lo discursivo se plantea una idea acertada respecto de las necesidades de la población pero, sin embargo, desde lo económico es evidente que no hay voluntad o decisión de llevar adelante realmente las obras indispensables para que los habitantes de Rivadavia tengan garantizado su derecho humano de acceso al agua. Otra contradicción de este tipo se observa en relación a obras de pavimentos, por un lado se proyectan 4 millones para la construcción de pavimento nuevo en delegaciones y en América pero, por otro lado, para obras de repavimentación y mantenimiento se proyecta cero pesos. Con respecto a la ejecución de obras públicas dentro de esta Secretaría continuamos observando que algunos de los pueblos siguen siendo postergados con respecto a obras, ya que para América se asignan partidas por un total de $82.352.980.67, mientras que para el resto de las delegaciones se asigna un total de $22.700.000, y de estos se destaca la partida destinada a Fortín Olavarría, en donde lo presupuestado en obras para dicha localidad será de $16.100.000, mientras que para el resto se destinarà Sansinena: $1.400.000, Roosevelt: $2.500.000, González Moreno: $2.200.000 y Sumblad: $500.000. Si bien entendemos que para la ciudad cabecera el presupuesto tiene que ser mayor; nos gustaría que el presupuesto en obras públicas sea distribuido de manera más equitativa entre todas las localidades, para que todos los rivadavienses se sientan igualmente valorados y cuidados, independientemente del lugar donde vivan. Continuando con el análisis de las obras en las delegaciones observamos que desde lo conceptual, en lo que respecta a obras edilicias en González Moreno se proyecta la construcción del Playón de la Terminal de Ómnibus por Administración Municipal (foja 225), obra que, desde nuestro espacio ha sido solicitada en reiteradas oportunidades mediante proyectos de resolución; pero cuando analizamos el listado de gastos en lo que respecta a obras públicas en delegaciones, no se encuentra ninguna partida para ser destinada a la construcción de este playón. Dentro de esta Secretaría, además, se presupuesta un monto de $2.000.000 destinado a la construcción del Polo Universitario, con fondos provinciales provenientes del Fondo Educativo Complementario. Este monto nos parece poco significativo e insuficiente para una obra de tal envergadura, que fuera anunciada de manera rimbombante durante la campaña electoral, y donde el propio intendente mencionó en los medios de comunicación que sería una inversión de 1 millón de dólares. Al menos en este presupuesto 2020 el Polo universitario parece no ser una prioridad, como fuera expresado oportunamente por el Intendente Municipal. Próximo >