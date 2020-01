Monte Hermoso: la segunda quincena arrancó con todo y algunos ya hablan de

Tweet La ocupación roza el 100%. Más familias y estadías más largas. El regreso de los turistas de 25 a 35 años de edad (¿gracias al auge de las cervecerías?). La ocupación roza el 100%. Más familias y estadías más largas. El regreso de los turistas de 25 a 35 años de edad (¿gracias al auge de las cervecerías?). Que la segunda quincena de enero siempre es la más convocante, todo el mundo lo sabe en Monte Hermoso. Sin embargo, no son pocos los que aseguran que este año la afluencia está tocando “niveles récord”, incluso por encima de la recordada temporada 2015. “La ocupación es muy, pero muy buena. Me animaría a decir que es un verano récord”, dijo a La Nueva. el agente inmobiliario Horacio Benegas, de Ana Laura Propiedades. “Llevamos 7 años con la inmobiliaria y es la primera vez que a esta altura del mes tenemos todo completo para enero y con muchas reservas para febrero. Incluso estamos tomando reservas para la segunda quincena (de febrero). Es, por lejos, el mejor verano de las últimas temporadas”, opinó. Su colega Agustín Abraham dijo que, en su caso, registra “ocupación total”. “Tenemos un mínimo de 6 días de alquiler, aunque la mayoría de nuestros clientes optó por 7 a 10 días, algunos incluso 15. Esto es muy bueno, porque veníamos de temporadas con un promedio de 4 a 5 días. Y otro dato importante: casi todas son familias”, señaló. “Las expectativas eran buenas, y la realidad de la segunda quincena las ha superado”, agregó. En cuanto a la disponibilidad de plazas de alquiler, Benegas advirtió que “lo que está más cerca del mar está casi todo ocupado”. “Departamentos frente al mar, por ejemplo, no queda casi nada. Y las casas grandes, para dos familias, que cuestan entre 7 u 8 mil pesos diarios, también se han alquilado muy bien”, remarcó. Mencionó como otro dato distintivo de esta quincena que Monte logró captar este año “muchos turistas del sur del país”. “Hay muchos visitantes de Neuquén, que nos eligieron antes que otros balneario de la costa que les quedan hasta 200 kilómetros más cerca. Eso es señal de que estamos bien posicionados”, reflexionó. Andrea Díaz, de la Asociación de Hoteles, Bares y Afines de Monte Hermoso, sostuvo que en el sector “la segunda quincena de enero también arrancó con un nivel de reservas muy bueno”, y advirtió a los turistas que no se confíen para no terminar durmiendo en su propio vehículo o en otras localidades. “Recomendados una vez más que la gente que tiene pensado venir a Monte Hermoso no viaje sin reserva previa”, enfatizó. Las cervecerías están teniendo un verano inolvidable. Gentili: "Recuperamos a los jóvenes de 25 a 35 años" El secretario de Turismo de Monte Hermoso, Franco Gentili, coincidió en que la temporada está registrando una afluencia “mucho mejor que la anterior”. “El recambio se produjo el domingo pasado y, si no llegamos al 100% de ocupación, estamos muy cerca. Hoy está muy difícil conseguir algo; puede quedar (sin alquilar) alguna cabaña en algún complejo, o algún departamento, pero no creo que sea por algunos pocos días”, señaló. “El dato del gasto por persona todavía no lo tenemos, pero se ve mucho movimiento en comercios y restaurantes”, añadió. El funcionario confió que uno de los hechos que más le ha llamado la atención de la temporada es el regreso del público de 25 a 35 años de edad, así como el auge de las cervecerías entre las propuestas gastronómicas y de esparcimiento. “Quizá ambos fenómenos estén relacionados, pero es innegable que se está viendo mucho más público de 30 años de edad que en años anteriores. Es un público que nos estaba costando atraer”, analizó. Gentili dijo que lo único que cambiaría, de esta temporada, es la inestabilidad climática. “Hubo días con mañanas espectaculares, después rotó el viento y se complicó, y sobre la tardecita calmó y volvió a quedar una puesta de sol hermosa. En lo personal, me gustaría algo más parejo”, confesó. Los guardavidas también lo notan: "Monte está lleno" Sergio Colantonio, jefe de Guardavidas, sostuvo que “desde Navidad Monte Hermoso está lleno”. “No hubo un día en que la playa, ya sea a la mañana o a la tarde, no se llenara. Estamos contentos, porque además la gente está satisfecha y nos agradece por el trabajo que estamos haciendo”, señaló. Este verano hay 73 guardavidas en actividad, 15 de ellos en el balneario Sauce Grande, donde se agregó una nueva torre de vigilancia. Colantonio destacó que en la primera quincena no hubo rescates problemáticos, sino “los usuales, sin mayores peligros”. “De hecho, el rescate más peligroso que hicimos se dio fuera de nuestra zona, yendo para el balneario Marisol. Nos llamaron de emergencia y acudimos a prestar ayuda”, reveló. El jefe de Guardavidas también señaló que la situación está tranquila fuera del agua. “Por ejemplo, con la bajada de perros a la playa. Todavía cuesta, pero poco a poco los dueños van entendiendo que no pueden traer a sus mascotas en cualquier momento o lugar. Si desean hacerlo en la zona exclusiva de baño (desde la bajada de Zorzales, a la altura del ex espigón Este, hasta la de Soldani, en el barrio Las Dunas, al oeste) debe ser después de las 20”, aclaró. “Es una cuestión de respeto por el otro. Lo mismo pasa con los kayakistas. No les pedimos que no practiquen la actividad, pero sí que cuando lleguen a la orilla no barrenen entre los bañistas, sino que se bajen y salgan a pie. Y, por supuesto, que respeten todas las medidas de seguridad”, agregó. En cuanto a las sillas de ruedas para bajar a la playa, el jefe de guardavidas dijo que hay en casi todos los puestos, aunque sólo en el central -a la altura de Costanera al 900- están las anfibias. “Aquí van a encontrar la asistencia permanente de un guardavidas para disfrutar el mar”, dijo. < Prev Próximo >