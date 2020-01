Mientras los productores amenazan con un paro, revelan que el 83% de los empleados rurales está en negro

Tweet Mientras los productores rurales amenazan con ir a un paro o detener la comercialización de granos, el Rentre, organismo del que forman parte las entidades del campo, reveló que el 83% de los trabajadores de las economías regionales está en negro. Mientras los productores rurales amenazan con ir a un paro o detener la comercialización de granos, el Rentre, organismo del que forman parte las entidades del campo, reveló que el 83% de los trabajadores de las economías regionales está en negro. El 83% de los trabajadores rurales de las distintas economías regionales del país están en la informalidad, según se desprende de un informe que dio a conocer el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) sobre los relevamientos realizados durante el año 2019. "El año pasado, el organismo relevó cerca de 15 mil empleados de los sectores forestal, ganadero, hortícola, frutícola y citrícola, entre otros, y detectó un número elevado en la tasa de no registración», confirmaron voceros cercanos al organismo. En 2019, el Renatre inspeccionó aproximadamente 15 mil empleados rurales y, sobre ese total, detectó una tasa de no registración del 83%. ?Solo el 17% de los trabajadores se encontraba registrado ante el acto inspectivo", informó el estudio. La noticia se conoció al mismo momento que una asamblea de casi 700 productores agropecuarios que se realizó en la ciudad bonaerense de Pergamino, propuso un cese de comercialización de carne y granos contra el aumento de la presión impositiva nacional y de dicha provincia. Asimismo, el organismo, del que son parte las entidades patronales del sector, informó que detectó 18 casos de "presunta trata de personas" y 34 casos de trabajo infantil, y aclaró que realizó las denuncias correspondientes. No obstante y a través de su página web, el Renatre destacó su "labor anual". "En esa labor anual, y con el objetivo de avanzar en la incorporación de los trabajadores rurales al mercado formal del empleo, se logró la registración de 143.802 nuevos trabajadores rurales y 5.190 nuevos empleadores de las distintas actividades agrarias que conforman el campo argentino, ascendiendo así al total histórico de 1.205.734 trabajadores y de 103.800 empleadores registrados en el Renatre", remarcaron. Asimismo señalaron que "dicha registración de trabajadores implicó la emisión de un total de 119.744 Libretas de Trabajo". Próximo >