«Fue muy delicado, las heridas que tiene están muy comprometidas. Por ahora está estable, esperamos que los días siguientes esté bien», expresó Ricardo Páez a los colegas de La Pampa. El caso, que se dio en la tarde del viernes en Santa Rosa, sucedió cuando un pequeño de 3 años de edad fue brutalmente atacado por un perro rottweiler mientras la criatura jugaba en un patio de una familia amiga. El menor, tras varias horas de intervención quirúrgica en el Hospital Molas, se recupera en Terapia Intensiva aunque el caso es de compleja gravedad. Según contó el papá, el perro mordió a su hijo «en la mejilla derecha, muy cerca del ojo, desgarrándole esa parte y fisurándole la mandíbula. Al mismo tirón le desprendió muy cerca del oído, y tiene heridas cerca de la nariz», destacó su papá quien además expresó que aún no lo pudo ver bien por los vendajes que tiene el pequeño. «Es una impotencia terrible, nadie espera esto. De verlo sonriendo tan bien, jugando a tener que tenerlo en un hospital todo intubado… es muy fuerte. Juntamos fuerzas, y con la madre de él tratamos de juntar fuerzas y darle para adelante», destacó Páez en el aire de Radio 5 acerca de este hecho ocurrido en el barrio Santillán de Santa Rosa. Contó también que por el momento no harán la denuncia policial porque el animal pertenece a una familia amiga de la mamá del pequeño, y porque entienden que se trató de un accidente. «Fue un descuido de segundos que se convirtió en un accidente muy grave», indicó. «A pesar de la desgracia tuvo la suerte que soltó en ese momento, y de la impotencia y el apuro no llamaron ni a la ambulancia ni a la policial, cargaron al nene en un y lo envolvieron en un toallón y lo llevaron al hospital», agregó. Ricardo Páez, en la charla con el programa del 100.5 del dial, fue consultado acerca del perro y la situación del mismo. Indicó que le dijeron que «lo iban a matar». «No creo que lo hayan sacrificado, pero lo cierto es que el perro no apareció mas. Después nos salieron con que lo largaron a mitad e camino entre Quehué y Padre Buodo. Después nos dijo que le habían secuestrado el teléfono y que iba a quedar demorada, pero no sé porque parece que todo eso fue un verso de esa persona», señaló.