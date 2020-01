Nueve años del fallecimiento de Jorge Alberto Barracchia, un adiós interminable

Tweet "Yo soy un híbrido de la política", le dijo Barracchia una vez a quien escribe, algunos lo entendieron, otros no. Pero la marca "Barracchia" quedará para toda la vida de nuestro distrito, eso es indudable. "Yo soy un híbrido de la política", le dijo Barracchia una vez a quien escribe, algunos lo entendieron, otros no. Pero la marca "Barracchia" quedará para toda la vida de nuestro distrito, eso es indudable. Cada 20 de enero los trenquelauquenses miramos hacia arriba para ver si las nubes dibujan su silueta, cada 20 de enero la política le debería rendir homenaje, cada 20 de enero los vecinos lo traen de vuelta. Una efemérides que no es tal, porque en las voces del pueblo sigue siempre vigente. Hoy 20 de enero se cumplen 9 años del fallecimiento de Jorge Alberto Barracchia, "el gordo", considerado por muchos la figura más relevante de la historia política de Trenque Lauquen, no solamente por lo que hizo junto con los grandes equipos de trabajo que conformó sino por lo que dejó para varias generaciones futuras. Hoy siguen en marcha sus visiones futuristas. Años anteriores hemos tratado de definir al personaje, al político, al hombre. Es difícil traspolar a alguien que puso sus días al servicio de la comunidad, a veces con mejor humor otras no tanto, pero que tenía como objetivo el bien común cosa que debería ser replicada por quienes toman las decisiones. "Yo soy un híbrido de la política", le dijo Barracchia una vez a quien escribe, algunos lo entendieron, otros no. Pero la marca "Barracchia" quedará para toda la vida de nuestro distrito, eso es indudable. Quizás no alcanzan las palabras, pero hace nueve años la muerte lo encontró subiendo a su auto, en el estacionamiento del Palacio Municipal, el mediodía del 20 de enero de 2011, yendo seguramente a almorzar para luego retornar a la intendencia, donde pasaba la mayor parte del día. Murió en funciones, no de vacaciones en la costa y fue un riesgo que decidió tomar, hasta cuando se realizaba diálisis en su despacho de Villegas 555 a altas horas de noche. La obra de Jorge Barracchia es la demostración de cuánto se puede hacer en un municipio cuando se tiene voluntad, convencimiento e ideas de que siempre está primero el interés del pueblo, aunque además de esto está la capacidad, la inventiva de una persona que sabía lo que quería para Trenque Lauquen. Gruñón, nervioso, calentón, pero de extrema alegría. Así era el "Gordo", además, claro, de ser una persona con una capacidad de gestión pocas veces vista. Al fin y al cabo su creación es palpable en cada rincón. Con asfalto, agua, cloacas, viviendas, la Ampliación Urbana, ideada por él como ciudad satélite, y esa es la transformación que hoy gracias a quienes lo siguieron es una realidad. Radical, del ARI, peronista, el "Gordo", siempre él, a él votaba la gente que no veía oponente político. Barracchia era el techo, y lo sigue siendo. "Lo necesitábamos más tiempo", decía poco después de su fallecimiento María de los Ángeles Borzone, su mujer, y esa frase trascendió hacia toda una comunidad. Se anunciaron para hoy algunas actividades como por ejemplo entregas florales en el cementerio local de parte de José Azar, militante del Justicialismo local, y de la Unión Vecinal, que conduce quien fuera su mano derecha, el Dr, Pedro Roig. Esta última será a las 19. < Prev Próximo >