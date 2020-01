Municipios del interior, con más dinero para gastar por habitante que los del GBA

Tweet Municipios "ricos" y "pobres"; con altos ingresos per cápita y con bajos. Así parecen estar divididas las 135 comunas de la provincia de Buenos Aires. Y en la radiografía de los números, los del interior parecen estar mejor parados que los del conurbano. Municipios "ricos" y "pobres"; con altos ingresos per cápita y con bajos. Así parecen estar divididas las 135 comunas de la provincia de Buenos Aires. Y en la radiografía de los números, los del interior parecen estar mejor parados que los del conurbano. Mientras que los distritos del Gran Buenos Aires tienen un presupuesto anual promedio de $ 26.000 por habitante, los del interior tienen como piso esa cifra y trepan a más de $50.000. Los datos que analizó agencia DIB se desprenden de los presupuestos aprobados por los municipios para el ejercicio 2020 y la proyección sobre la cantidad de habitantes al año pasado que hace la provincia de Buenos Aires. Al igual que lo que pasa en el conurbano donde el gasto varía de los $59.900 por vecino en San Isidro a los $7.750 en Florencio Varela, en localidades del interior hay una realidad similar. Entre los más altos del ranking, si se divide el Presupuesto 2020 por la cantidad de habitantes, están Trenque Lauquen, Rojas Coronel Dorrego. La primera de las tres, gobernada por el radical Miguel Fernández, tendrá unos 2.400 millones de pesos de gastos, es decir unos $51.000 por año para cada uno de sus algo más de 46.000 habitantes. Mientras que Rojas, donde las tierras y la soja mandan, tendrá unos $50.700, Dorrego $50.600. Entre las ciudades con más de $35.000 por habitante hay de diversos signos políticos y con economías disímiles, ya sea impulsadas por el campo o la industria. Chacabuco, que este año incrementó su presupuesto un 34%, alcanza $41.850 per cápita; la sojera Carlos Casares unos $39.165; la triguera Tres Arroyos $38.800; Pehuajó $38.250; Bragado $36.460 y la más industrial San Nicolás $35.700. Más allá que la realidad entre estas comunidades es diferente, sus presupuestos son "más abultados" que los del Gran Buenos Aires. De hecho, una docena de distritos tienen menos de $20.000 por habitante por año. Los "más pobres": la peronista Florencio Varela con $7.750; la popular La Matanza (1.800.000 personas en 335 km2) con $8.700; Moreno unos $10.000; José C. Paz $10.500 y Almirante Brown $11.600. En el otro extremo están San Isidro, gobernada por la familia Posse desde el regreso de la democracia, con $59.900 per cápita, seguida por Vicente López (bajo la conducción de Jorge Macri) con $49.300, la peronista San Fernando con $46.500; Tigre $37.500 y Pilar $37.000. Entre los distritos del interior más poblados también hay desigualdades. Olavarría, con unos 120 mil habitantes y un presupuesto de $4.045 millones, tiene un promedio por habitante de $33.900. En torno a los $33.000 están Azul con $2.246 millones de presupuesto; Chivilcoy, gobernada por Guillermo Britos y la "radical" Tandil de casi 138.000 habitantes. Cuentas en rojo y salarios Parte de la explicación de que suba o no un municipio en este ranking de un año a otro tiene que ver con el aumento en su presupuesto. Al igual que Tandil, el intendente de Bahía Blanca dispondrá de una suba del 50% en los fondos, lo que representa unos $29.700 per cápita. En Mar del Plata, donde viven 650.000 personas y la desocupación llega al 13,4%, la cifra ronda los $25.500; en Junín (el Presupuesto creció 31%) $23.350; en Pergamino $20.550 y en La Plata (un 42% más) habrá sólo $18.764 por habitante. Otro punto de análisis para entender las cuentas comunales tiene que ver con la prolijidad en los gastos, como por ejemplo, qué porcentaje se lleva el pago de salarios locales. La Matanza ronda el 65%, San Isidro no llega al 50% y Tandil promedia el 58%. Pero hay otros distritos que el gastó los convierte en inviable. En Coronel Suárez el 95% del Presupuesto está afectado por salarios. Y en Necochea, el intendente Arturo Rojas se encontró con un municipio en donde los gastos corrientes superan la recaudación. En esta ciudad costera, el dinero per cápita anual está en torno al promedio de los municipios del conurbano: $26.800. El Dato En medio de la negociación (que recién empieza) sobre la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, desde el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta están en alerta para que el recorte no sea como en principio dejó trascender Nación. La Ciudad percibe un 3,5% de la masa coparticipable. Este coeficiente había sido incrementado por Mauricio Macri en 2016 (pasó del 1,4% al 3,75%) y luego fue levemente ajustado en el marco del Consenso Fiscal. En este contexto, si se toma el presupuesto total porteño ($480.833 millones) y se la divide por los algo más de 3 millones de habitantes da que ingreso anual per cápita es de $156.500. Muy lejos de los $8.700 de La Matanza. (DIB) FD Próximo >