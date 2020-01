Un gigante del atletismo nacional, Germán Lauro, cierra su campaña

Tweet Uno de los más grandes atletas del historial argentino, Germán Lauro, ha decidido retirarse de las competencias. Uno de los más grandes atletas del historial argentino, Germán Lauro, ha decidido retirarse de las competencias. La CADA difundió el siguiente parte de prensa con ese motivo: Luego de una dilatada campaña al cabo de 22 años en los cuales obtuvo grandes logros con los equipos nacionales, habiendo alcanzado innumerables éxitos nacionales e internacionales, alcanzado las finales en varios campeonatos del mundo y obteniendo el sexto puesto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en lanzamiento de bala, habiendo logrado numerosos récords nacionales y sudamericanos y transformándose en uno de los atletas más importante de últimos 70 años en la Argentinal. Ha tenido una trayectoria impecable, siendo un ejemplo para sus compañeros de equipo en forma permanente y para las nuevas generaciones. Cumplió funciones de capitán de equipo, abanderado en competencias internacionales, integrante de la comisión de atletas y guía de los jóvenes atletas del programa TAR. Este fin de semana comunico su decisión de renunciar a sus becas como atletas y ha aceptado ser propuesto para el cargo de Técnico Operativo de Selecciones Nacionales, a los fines de ayudar en el acompañamiento a los equipos nacionales. Una de sus primeros desafíos en esta tarea la tendrá en los Juegos Olímpicos de Tokio donde será el Jefe de Equipo de Atletismo de Argentina. Seguramente que sus experiencias como atleta en varios juegos olímpicos y campeonatos mundiales, le serán muy útiles a la tarea de jefe de equipo. LA CAMPAÑA ATLETICA DE GERMAN LAURO Por LUIS VINKER La excepcional actuación de Germán en los Juegos Olímpicos de Londres –donde llegó a la final y se ubicó sexto- representó la mejor de un atleta argentino en dicho evento en más de medio siglo, con el plus de que estableció allí, y una vez más, el tope nacional. A comienzos de 2013 volvió a mejorar dicho récord y, además, se apoderó de la marca sudamericana con 21.26 m –luego batida por Darlan Romani- durante su gran actuación en el debut por la Diamond League en Doha (Qatar), para instalarse posteriormente en la final del Mundial al aire libre en Moscú. Fue la coronación de su gran despegue, que lo vio como el mejor de la región con múltiples títulos y también, meses antes de los Juegos, finalista en el Mundial Indoor de Estambul, actuación que repitió a principios de 2014 en Sopot y en 2016 en Portland. Además llegó a la final de dos Mundiales outdoor (Moscú 2013, Beijing 2015). Germán Luján Lauro nació el 2 de abril de 1984 en Trenque Lauquen (provincia de Buenos Aires), donde reside. Y su formador técnico, además de conductor en la mayor parte de su campaña, fue el profesor Carlos Llera. En 2006 Lauro había mejorado por primera vez el récord nacional de bala, superando los legendarios 18.73 de Juan Turri que estaban vigentes desde 1975. Actuaciones en bala sobre los 20 m. 21.26 2 DL Doha QAT 10.05.2013 20.98 1 Buenos Aires 25.04.2013 20.91 3 Bad Köstritz GER 25.08.2013 20.89 1 Mar del Plata 22.04.2013 20.87 1 SamC Cartagena COL 07.07.2013 20.84 6 OG Londres GBR 03.08.2012 20.77 1 SamC Lima PER 13.06.2015 20.75 q OG Londres GBR 03.08.2012 20.70 1 Odesur Santiago CHI 15.03.2014 20.64 q WCH Beijing 23.08.2015 20.63 1 Santa Fe 23.03.2013 20.63 1 Román Mar del Plata 20.04.2013 20.61 1 León ESP 03.08.2013 20.60 4 Bislett Oslo NOR 11.06.2014 20.59 1 Santa Rosa 23.02.2013 20.59 1 Azul 21.03.2015 20.58 6 Glasgow GBR 11.07.2014 20.58 2 Kusocinsky Szczecin POL 09.08.2015 20.56 1 NC Santa Fe 08.06.2013 20.54 7 Van Damme Bruselas BEL 06.09.2013 20.46 1 Santa Fe 15.12.2012 20.45 2 Andújar ESP 02.06.2017 20.43 2 IbAm San Fernando ESP 04.06.2010 20.43 1 SFVC Mar del Plata 28.04.2012 20.42 1 CNC Santa Fe 02.10.2011 20.41 a 3 PamG Guadalajara MEX 25.10.2011 20.40 7 WCH Moscú RUS 16.08.2013 20.32 1 Buenos Aires 02.05.2012 20.30 1 Uberlandia BRA 13.05.2012 20.30 1 Madrid ESP 07.07.2012 20.25 6 Doha QAT 15.05.2015 20.24 1 NC Santa Fe 21.04.2012 20.24 3 PamG Toronto CAN 21.07.2015 20.24 1 Buenos Aires 01.04.2017 20.21 1 San Pablo BRA 16.05.2012 20.21 7 Golden Spike Ostrava CZE 17.06.2014 20.20 1 Uberlandia BRA 16.05.2013 20.14 1 IbAm Sao Paulo BRA 03.08.2014 20.13 1 IbAm Barquisimeto VEN 09.06.2012 20.11 1 San Pablo BRA 19.05.2013 20.10 2 Sopot POL 27.07.2016 20.09 2 Belém BRA 15.05.2011 20.09 q WCH Moscú RUS 15.08.2013 20.09 7 Prefontaine C Eugene USA 30.05.2014 20.07 2 Buenos Aires 30.03.2017 20.03 4 Usti na Labem CZE 13.07.2011 20.00 1 León ESP 21.07.2012 Pista cubierta 21.04 1 Praga CZE 25.02.2014 20.73 q WI Sopot POL 07.03.2014 20.53 6 Weltklasse Zurich SUI 28.08.2014 20.50 6 WI Sopot POL 07.03.2014 20.40 q WI Estambul TUR 09.03.2012 20.38 6 WI Estambul TUR 09.03.2012 20.29 4 Madrid ESP 26.02.2016 20.24 6 WI Portland USA 18.03.2016 20.07 3 Estocolmo SWE 17.02.2016 Actuaciones en disco sobre 60 m. 63.55 1 IbAm Barquisimeto VEN 08.06.2012 62.77 1 Buenos Aires 04.05.2011 62.53 1 Román Mar del Plata 02.05.2010 62.49 1 Buenos Aires 13.03.2010 61.78 1 CNC Buenos Aires 09.09.2007 61.72 3 San Pablo 19.05.2013 61.70 2 SamC Asunción PAR 23.06.2017 61.62 1 IbAm Sao Paulo BRA 02.08.2014 61.61 1 CNC Rosario 09.10.2010 61.57 1 Román Mar del Plata 29.04.2012 61.30 2 Belém BRA 15.05.2011 60.96 3 Fortaleza BRA 11.05.2011 60.93 8 Huelva ESP 09.06.2010 60.90 1 Orvieto ITA 29.07.2011 60.76 1 Mar del Plata 04.05.2010 60.62 1 Santa Rosa 02.04.2011 60.52 1 Buenos Aires 03.05.2012 60.48 3 GPB Río de Janeiro BRA 20.05.2012 60.45 1 SamC Cartagena COL 05.07.2013 60.41 1 SamC Lima PER 21.06.2009 60.41 1 NC Buenos Aires 16.04.2011 60.30 1 Buenos Aires 15.07.2006 60.28 1 NC Buenos Aires 24.04.2010 60.19 2 Buenos Aires 06.05.2010 Evolución Bala Disco 1999 17.19 (5 kg) 48.66 (1,5 kg) 2000 13.93 44.61 17.77 (5 kg) 54.97 (1,5 kg) 2001 15.24 51.68 18.32 (5 kg) 59.04 (1,5 kg) 2002 15.14 53.96 17.56 (6 kg) 52.44 (1,75 kg) 2003 16.87 52.35 17.39 (6 kg) 56.31 (1,75 kg) 2004 17.79 51.96 2005 18.17 a 52.41 2006 19.78 60.30 2007 19.67 61.78 2008 19.88 58.75 2009 19.20 19.09 2010 20.43 62.53 2011 20.42 62.77 2012 20.84 63.55 2013 21.26 61.72 2014 20.70 61.62 2015 20.77 – 2016 20.10 – 2017 20.45 – 2018 18.44 – 2019 18.97 52.80 Sus títulos nacionales Germán Lauro ha sido uno de los más exitosos atletas en el historial de los Campeonatos Argentinos de mayores, evento que está cumpliendo un siglo justamente en 2020. En total, ha obtenido 22 títulos absolutos (13 en bala y 9 en disco), quedando como el segundo más campeón individual, a sólo uno de Domingo Amaison. Si se computan también los relevos, el más ganador fue Gerardo Bönnhoff con 27 títulos, seguido por Amaison y Lauro. 1999 Menores (Córdoba) bala (17.19) 2000 Menores (Santa Fe) bala (17.68) disco (54.97) Juveniles (Santa Fe) disco (44.61, 2 kg) 2001 Menores (Santa Fe) bala (18.32) disco (57.04) Juveniles (Santa Fe) disco (47.55, 2 kg) 2002 Juveniles (Rosario) bala (16.26, 6 kg) disco (50,62, 1.75 kg) 2003 Juveniles (Buenos Aires) bala (16.87, 6 kg) disco (54.31, 1.75 kg) 2005 Sub 23 (Mar del Plata) bala (16.76) disco (51.65) Mayores (Santa Fe) bala (17.37) 2006 Mayores (Santa Fe) bala (18.66) Sub 23 (Mar del Plata) bala (19.39) disco (53.44) 2007 Mayores (Buenos Aires) bala (18.08) disco (56.26) 2008 Mayores (Buenos Aires) bala (19.60) disco (58.75) 2009 Mayores (Buenos Aires) bala (19.09) disco (59.00) 2010 Mayores (Buenos Aires) bala (19.68) disco (60.28) 2011 Mayores (Buenos Aires) bala (18.99) disco (60.41) 2012 Mayores (Santa Fe) bala (20.24) disco (59.89) 2013 Mayores (Santa Fe) bala (20.56) disco (58.57) 2015 Mayores (Mar del Plata) bala (19.18) 2016 Mayores (Buenos Aires) bala (19.20) 2017 Mayores (Resistencia) bala (18.85) disco (57.45) 2019 Mayores (Conc. del Uruguay) bala (18.51) disco (52.80) Sus actuaciones internacionales 2000 Sudamericano de Menores (Bogotá) 1 bala (17.77) 1 disco (53.99) Sudamericano Junior (Sao Leopoldo) 7 disco (42.52, 2 kg) 2001 Sudamericano Junior (Santa Fe) 7 bala (14.79, 7 kg) 1 disco (51.68, 2 kg) Panamericano Junior (Santa Fe) 2 disco (50.14, 2 kg) Mundial de menores (Debrecen) 12 disco (51.61, 1,5 kg) 2002 Sudamericano Junior (Belém) 2 bala (17.56, 6 kg) 2 disco (52.44, 1.75 kg) Mundial Junior (Kingston) q disco (53.69, 1.75 kg) 2003 Sudamericano Junior (Guayaquil) 4 bala (17.63, 5.8 kg) 3 disco (56.08, 1.75k) Panamericano Junior (Bridgetown) 12 bala (16.24, 6 kg) 5 disco (54.55, 1.75 k) 2004 Sudamericano Sub-23 (Barquisimeto) 4 bala (16.49) 3 disco (50.56) 2005 Sudamericano (Cali) 4 bala (17.96) 2006 Iberoamericano (Ponce) 4 bala (18.47) Sudamericano (Tunja) 1 bala (18.97) Sudamericano Sub-23 (Bs. Aires) 1 bala (19.78) 1 disco (57.51) 2007 Sudamericano (San Pablo) 1 bala (19.65) 1 disco (57.12) Juegos Panamericanos (Rio de Jan.) 5 bala (19.49) 4 disco (56.08) Cto. Mundial (Osaka) q bala (19.19) 2008 Iberoamericano (Iquique) 3 bala (19.02) Juegos Olímpicos (Beijing) q bala (19.07) 2009 Sudamericano (Lima) 1 bala (19.20) 1 disco (60.41) Cto. Mundial (Berín) q bala (sm) q disco (57.88) 2010 Iberoamericano (San Fernando) 2 bala (20.43) 4 disco (59.66) 2011 Sudamericano (Buenos Aires) 1 bala (19.61) 2 disco (59.98) Cto. Mundial (Daegu) q bala (19.50) Juegos Panamericanos (Guadalajara) 3 bala (20.41) 2012 Mundial Indoor (Estambul) q bala (20.40) 6 bala (20.38) Iberoamericano (Barquisimeto) 1 bala (20.13) 1 disco (63.55) Juegos Olímpicos (Londres) 6 bala (20.84) nr q disco (57.54) 2013 Sudamericano (Cartagena) 1 bala (20.87) 1 disco (60.45) Cto. Mundial (Moscú) 7 bala (20.40) 2014 Mundial Indoor (Sopot) q bala (20.73) 6 bala (20.50) Juegos Odesur (Santiago CHI) 1 bala (20.70) 3 disco (58.36) Cto. Iberoamericano (Sao Paulo) 1 bala (20.14) 1 disco (61.62) 2015 Cto.Sudamericano (Lima) 1 bala (20.77) Juegos Panamericanos (Toronto) 3 bala (20.24) Campeonato Mundial (Beijing) 9 bala (19.70) 2016 Mundial Indoor (Portland) 6 bala (20.24) Cto. Iberoamericano (Rio de Janeiro) 4 bala (18.95) Juegos Olímpicos (Rio de Janeiro) q bala (19.89) 2017 Cto. Sudamericano (Asunción) 3 bala (19.91) 2 disco (61.70) 2019 Cto. Sudamericano (Lima) 3 bala (18.97) Entre los mejores del historial sudamericano Germán Lauro ha obtenido 18 medallas en sus participaciones en los Campeonatos Sudamericanos de Mayores, donde había debutado con el cuarto puesto (2005). En total, logró 9 títulos (seis consecutivos en bala y otros tres en disco) y de este modo, es uno de los atletas argentinos –sin computar relevos- más exitosos del historial de acuerdo a esta tabla: 1 Osvaldo Suárez 11 oro 1 plata 1 bronce 13 total 2 Valerio Vallania 11 oro 0 plata 2 bronce 13 total 3 Germán Lauro 9 oro 2 plata 7 bronce 18 total 4 Juan Ignacio Cerra 9 oro 1 plata 1 bronce 11 total Primer nivel internacional Germán Lauro, con su sexto puesto en Londres 2012, es el lanzador argentino de mejor ubicación en la historia de los Juegos Olímpicos (al igual que Federico Kleger en martillo, 1932). Y también, el atleta argentino de mejor ubicación en el historial de los Campeonatos Mundiales y los Mundiales Indoor. Fue, además, el tercer argentino en llegar al podio de lanzamiento de bala en los Juegos Panamericanos, lo que consiguió en dos oportunidades con el bronce 2011 y 2015. Le precedieron Juan Kahnert (subcampeón en Buenos Aires 1951) y Cosme Luis Di Cursi (bronce en Sao Paulo 1963) Todos sus récords – Lauro logró los récords nacionales u20 en bala de 7,257 kg. con 16.87 (el 25.10.2003) y disco (1,75 kg) con 56.31 (el 29.3.2003) – También mantiene el récord nacional u23 en bala con 19.78 (el 10.11.06 en Buenos Aires) y disco con 60.30 (el 15.7.06 en Buenos Aires) Estos fueron sus récords nacionales absolutos en bala, desde que mejoró la marca de Juan Adolfo Turri: (19.17) Buenos Aires 22.07.2006 19.46 Buenos Aires 22.07.2006 19.78 Buenos Aires 10.11.2006 (19.84) Porto Alegre 25.02.2008 19.88 Porto Alegre 25.02.2008 20.43 San Fernando ESP 04.06.2010 Mar del Plata 28.04.2012 20.75 Londres GBR 03.08.2012 (20.82 Londres GBR 03.08.2012) 20.84 Londres GBR 03.08.2012 20.89 Mar del Plata 22.04.2013 20.98 Buenos Aires 25.04.2013 21.26 Doha QAT 10.05.2013 – Su marca de 21,26 representó el récord sudamericano, ya que mejoró los 21.14 que el chileno Marco Antonio Verni mantenía desde 2004. Además estableció los siguientes récords nacionales indoor en bala (19.60) Düsseldorf 10.02.2012 19.86 Düsseldorf 10.02.2012 19.89 Espinho 19.02.2012 (20.35) Estambul 09.03.2012 réc. sudamericano indoor 20.40 Estambul 09.03.2012 réc. sudamericano indoor (20.44) Zurich 28.08.2013 réc. sudamericano indoor 20.53 Zurich 28.08.2013 réc. sudamericano indoor (20.68 Praga 25.02.2014 réc. sudamericano indoor 21.04 Praga 25.02.2014 réc. sudamericano indoor Próximo >