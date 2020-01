El mes de Boca

Tweet Luego de que la Superliga confirmara el cronograma de las fechas 18,19,20,y 21, mirá cómo quedó la agenda de partidos del equipo de Russo en los próximos 30 días. Luego de que la Superliga confirmara el cronograma de las fechas 18,19,20,y 21, mirá cómo quedó la agenda de partidos del equipo de Russo en los próximos 30 días. La Superliga Argentina comunicó este lunes cómo se jugarán los encuentros correspondientes a las jornadas 18, 19, 20 y 21 del campeonato. La confirmación del calendario para estos partidos, que se disputarán entre el 30 de enero y el 24 de febrero, muestra que no habrá fecha entre semana, tal como habían pedido los clubes. Después de enfrentar a Independiente el domingo 26 de enero en La Bombonera, el equipo de Miguel Angel Russo tendrá que encarar cuatro duelos claves en febrero para poder mantenerse en la pelea por el título. Ahora, Boca se encuentra a una unidad de los líderes Argentinos y River. Miguel Angel Russo junto a Carlos Tévez. Fecha 18 vs. Talleres el domingo 2 de febrero desde las 21:45. El equipo cordobés​ arrancó bien el torneo, llegó a estar segundo y peleando con Boca por la punta, pero el paso de las fechas hizo que pierdan algunas ubicaciones y terminen en el puesto número 12 con 24 puntos. Fecha 19 vs. Atlético Tucumán el sábado 8 de febrero desde las 21:45. ​​El conjunto tucumano se encuentra en la mitad de la tabla de posiciones y muy cerca de clasificarse a la Copa Sudamericana, ya que en 16 fechas sumaron 25 unidades y se ubican en el puesto número 11. Fecha 20 vs. Central Córdoba el domingo 16 de febrero desde las 21:45. ​​El conjunto de Santiago del Estero se encuentra necesitado de puntos. La pelea por mantener la categoría está muy reñida y ninguno se puede dar el lujo de perder. Es por eso que el Ferroviario buscará no entrar en zona roja. Actualmente se ubican en el puesto número 18 de la tabla de posiciones con 18 unidades. Fecha 21 vs. Godoy Cruz el domingo 23 de febrero desde las 19:40. ​​Ultimos en la tabla de posiciones (nueve puntos en 16 jornadas), el equipo mendocino deberá sumar para no afrontar el próximo campeonato pensando en los promedios. Próximo >