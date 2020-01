Comenzó la Copa Rivadavia solamente con el fútbol femenino

Tweet En la noche del lunes estaba previsto el arranque de la Copa de Verano Sub 23 con los equipos del distrito aunque la tormenta y la lluvia que se dio hicieron que solamente se jugará el partido entre Barrio Norte y Jorge Newbery. El encuentro lo ganaron Las Crotitas por 1 a 0. Este martes se jugarán los encuentros pendientes. En la noche del lunes estaba previsto el arranque de la Copa de Verano Sub 23 con los equipos del distrito aunque la tormenta y la lluvia que se dio hicieron que solamente se jugará el partido entre Barrio Norte y Jorge Newbery. Desde las 20:00 horas Barrio Norte y Jorge Newbery abrieron la Copa Rivadavia de Fútbol Femenino que también disputan Independiente y Racing de Fortín. El partido lo ganó el celeste fortinero por 1 a 0 con gol de Elisa Fiori a los 24 minutos del primer tiempo. El torneo femenino continuará este miércoles a las 20 horas con el partido de Independiente ante Racing de Fortín. La tormenta eléctrica y la lluvia postergaron el inicio de la Sub 23 Los partidos entre Unión (Roosevelt) – Sansinena F.C. y Barrio Norte – Independiente (GM) se postergaron por el temporal. Estos dos partidos que quedaron pendientes se jugarán este martes 21 de enero en el mismo horario que estaban programados: a las 21:00 y 22:20 horas respectivamente. FORMACIONES Barrio Norte (América) Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Daniela Lo Bianco 1 María Suárez Rocío Delgado 2 Rocío Méndez Gimena Bustos 3 Yésica Castro Carolina Cañete 4 Marcela Ibáñez Rocío Arias 5 Yoana Aguirre Daiana Fernández 6 Melina Valdéz Miriam Benavídez 7 Victoria Bathis Agostina Fernández 8 Juana Ballejo Rocío Caro 9 Milagros Garrote Pamela Caro 10 Abril Álvarez Brisa Torres 11 Elisa Fiori D.T.: Víctor Daniel Cabañez. D.T.: Eduardo Acuña – Matías Saavedra. 12 Ivana Alarcón 13 Luciana Figueroa 14 Ayelén Olivera 15 Sofía Policano Rosana Pereyra 16 Sofía Guichart 17 Valeria Pinassi Yésica Sánchez 22 Mayra Verón 27 Mirta Vallejos 32 GOLES Barrio Norte (América) Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Elisa Fiori (24′ P.T.). CAMBIOS Barrio Norte (América) Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Mayra Verón x Brisa Torres. Luciana Figueroa x Milagros Garrote. Yésica Sánchez x Mayra Verón. Valeria Pinassi x Yésica Castro. Sofía Policano x Victoria Bathis. Sofía Guichart x Elisa Fiori. Ivana Alarcón x María Suárez. EXPULSADAS Barrio Norte (América) Jorge Newbery (Fortín Olavarría) No hubo. No hubo. ÁRBITROS Árbitro: Ariel Torrila. Asistentes: Sergio García – Sebastián Viñales. Estadio: César Menéndez (Atlético Rivadavia). Agradecemos por la tabla y formaciones a Fútbol del Oeste. Próximo >