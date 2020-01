“113 milímetros en 40 minutos hicieron colapsar el sistema de drenaje de la ciudad”, dijo la intendenta de General Pico

Tweet Enseguida aclaró que “lo que estamos haciendo ahora es corroborar esos llamados si todos fueron atendidos y yendo a los domicilios directamente”. Enseguida aclaró que “lo que estamos haciendo ahora es corroborar esos llamados si todos fueron atendidos y yendo a los domicilios directamente”. Señaló que no hubo evacuaciones, pero que “hubo gente que resolvió la cuestión en forma particular. Es decir que hubo autoevacuados que trasladamos de sus viviendas particulares a casa de familiares”. En la mañana de hoy defensa civil volvió a revisar todos los domicilios que hicieron el llamado oportunamente. “A ellos le damos una serie de recomendaciones que tiene que ver con el aseo de las viviendas”. Los trabajos de Defensa Civil no pararon en toda la noche. “Se trabajó hasta las 06:00 de la mañana”, aseguraron. Enseguida realizó un pedido a la comunidad, al vecino “una cosa que le vamos a pedir a la gente es que no saque basura, estamos recolectando en la zona que corresponde. Les vamos a pedir que no vuelvan a sacar basura si es que pasa la recolección en este momento, para evitar que sea acarreada por una nueva lluvia”. Aseguró que los canales se habían limpiaron la semana pasada. “lo que pasó fue que 113 milímetros en 40 minutos hicieron colapsar el sistema de drenaje de la ciudad”. “Hubo puntos críticos en algunas zonas puntuales como es la zona del barrio de Ferro; la zona de Quinquela Martín y la 38; la zona de 40 y 29 que son los puntos donde confluye el desagüe de varias puntos de la ciudad. Eso hace que el drenaje sea más lento”. Por último, pidió que los vecinos limpiaran las canaletas, “hay viviendas que llueva mínimos milímetros y también tienen inconvenientes, y muchos de ellos tienen que ver con no mantener en condiciones lo que son las canaletas o que tienen el drenaje del pluvial a la cloaca y entonces eso es un inconveniente que hace que el sistema cloacal no pueda escurrir como debe cuando vos le conectas otro sistema que no debe estar conectado al sistema cloacal”. Adelantó que “estuvimos en contacto en contacto con la provincia, en especial con el ministro de desarrollo social que nos está mandando un refuerzo en lo que respecta a colchones”. Fuente: InfoPico Próximo >