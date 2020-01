Este miércoles se realizará una nueva marcha para pedir Justicia por Marcos Morel

Tweet La familia de Marcos Morel, joven asesinado en Trenque Lauquen, hace poco menos de un mes continúa en la búsqueda de justicia y por ello convocan a una nueva marcha para la jornada de mañana en el centro de la ciudad entre las 19.30 y las 20 horas. La familia de Marcos Morel, joven asesinado en Trenque Lauquen, hace poco menos de un mes continúa en la búsqueda de justicia y por ello convocan a una nueva marcha para la jornada de mañana en el centro de la ciudad entre las 19.30 y las 20 horas. La familia de Marcos Morel, joven asesinado, hace poco menos de un mes continúa en la búsqueda de justicia y por ello convocan a una nueva marcha para la jornada de mañana en el centro de la ciudad entre las 19.30 y las 20 horas. Seguramente esta convocatoria tenga una gran aceptación entre los vecinos locales que aún se encuentran consternados por este fatal episodio que se dio en los últimos días del año pasado. Quien convoca y está al frente del reclamo de firme manera es el Tito Morel, papá de Marcos, quien sostuvo que "quiero recordar que faltando 2 dias para que se cumpla el mes por la muerte injusta de Marcos este asesino dicen que está detenido hasta el dia del juicio". Asimismo manifestó que "voy pedir una nueva marcha porque en un mes he pasado y estoy pasando dias malos. cada vez peores y no encuentro explicación a este crimen". Además contó que "tuve el valor de ver el video donde le quitan la vida a mi hijo. entonces por esta muerte que no le encuentro aún el motivo ni la razon voy a seguir buscando y pidiendo justicia por mi hijo. Quiero encontrar la verdad y la condena justa porque a mi hijo no lo tengo más y esto tiene que ser igual. Haremos una marcha el dia 22 al cumplirse el mes de su muerte y que no lo tengo conmigo", cerró. Próximo >