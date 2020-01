La ministra de Género bonaerense propuso utilizar el lenguaje inclusivo en toda la administración pública de la provincia y ahora debe definirlo Axel Kicillof

Tweet La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, le elevó una propuesta al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para implementar el lenguaje inclusivo en la administración pública y utilizarlo en decretos, resoluciones y comunicados. La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, le elevó una propuesta al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para implementar el lenguaje inclusivo en la administración pública y utilizarlo en decretos, resoluciones y comunicados. Díaz advirtió que el objetivo de su proyecto es “visibilizar e incluir a todas las personas” y que su intención es “trabajar en una guía de lenguaje inclusivo que defina todos los procedimientos de lenguaje que se tengan en todas las vías de comunicación que tiene la administración”. En el gobierno bonaerense evaluarán la propuesta pero no tomarán una decisión en forma inmediata. No está cerrada la implementación del lenguaje inclusivo. Por el momento, no se utilizará. La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz Este martes Díaz contó que su propuesta tiene entre sus objetivos crear "un Consejo de Transversalización de la Políticas en los Poderes del Estado" en la que los ministerios y los organismos descentralizados tengan representación "con poder de decisión". La Ministra piensa que hay opciones distintas para incorporar el lenguaje inclusivo. “Se puede sustituir el masculino por el impersonal, la X o la E, no está definido”, explicaron desde el ministerio a la agencia Télam. La ministra remarcó que la finalidad de la aplicación del lenguaje inclusivo en la administración bonaerense es “que se visibilice que cuando se habla en masculino no están incluidas todas las personas”. En esa línea, agregó: “Hay personas con discapacidad, hay pueblos originarios, hay toda una diversidad etaria, cultural y de identidades de género en la provincia”. En el gobierno bonaerense evaluarán la propuesta de la ministra “El lenguaje trasmite cultura y visibiliza o invisibiliza situaciones de poder”, sostuvo la ministra, al tiempo que remarcó: “Tenemos que deconstruir el Estado porque esto es un cambio cultural y vinimos para eso: para producir un profunda transformación en esta provincia y esto es parte de esa decisión”. Díaz no es la primera funcionaria del peronismo que propone la utilización del lenguaje inclusivo. La semana pasada la directora del Pami, Luana Volnovich, estableció que todas las disposiciones y circulares del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados sean escritas con lenguaje inclusivo. Si bien por el momento el lenguaje inclusivo se utilizará solo en todo lo que sean comunicaciones internas, desde el PAMI le aclararon a Infobae que “naturalmente es un uso del lenguaje que se va ir usando en otras áreas". Además de la aplicación del lenguaje inclusivo en el PAMI, en el artículo 1° de la resolución, Volnovich estableció “para todo el personal del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados la capacitación obligatoria fijada por la Ley 27.499, denominada Ley Micaela”. Próximo >