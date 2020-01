Toribio y Garcia Duperou - “El Hospital de la Vivienda puede ser una muy buena herramienta, pero nosotros los rivadavienses lo que necesitamos son las viviendas propiamente dichas…”

Tweet Luego de la 2° Sesión Extraordinaria donde se trató la Impositiva y Fiscal, el Presupuesto 2020 y cerca de 10 temas más, los Concejales del Frente de Todos - Somos Rivadavia, Mercedes Garcia Duperou y Leandro Toribio, pasaron por Master FM para contar lo debatido y dejar sus impresiones de varios temas. Luego de la 2° Sesión Extraordinaria donde se trató la Impositiva y Fiscal, el Presupuesto 2020 y cerca de 10 temas más, Debut poco extraordinario Fue una sesión que duró hasta las primeras horas de la madrugada del viernes por la cantidad de temas y el debate que algunos puntos genero… - “ha sido una sesión que para nosotros de “extraordinaria” no tuvo nada…” – comenzó diciendo Toribio quien junto a Garcia Duperou debutaron en estos temas – “para mí esto es muy nuevo, hemos estudiado mucho pero con entusiasmo por supuesto…” – expreso Duperou agregando que – “el oficialismo reconoció algunos de nuestros pedidos, como por ejemplo los excesivos aumentos en algunas tasas y logramos la baja de los porcentajes…, los acuerdos en común los aplaudimos…” – y así desarrollaron algunos puntos más. Aumento sueldos municipales “Fue otro de los temas que se trató, nosotros votamos en forma negativa la ordenanza complementaria al impuesto porque consideramos insuficiente el aumentos del 10% sin cláusula gatillo a partir de enero, vemos que ese aumento no repercute de igual manera en los aumentos de otros empleados municipales (funcionarios)…, lo que buscamos es que se empiece a reducir la brecha entre los que más y menos ganan entre los empleados municipales…, la planta de funcionarios políticos se ha agrandado, se han agregado nuevas funciones y en vez de esto se podría aumentar un poco más el sueldo de los trabajadores municipales…” – aseguro Garcia Duperou a lo que Toribio agrego – “si nosotros nos oponemos a algo lo hacemos con fundamento, no nos oponernos porque si…” Responsabilidad “Nosotros cuando en campaña decíamos lo que íbamos a hacer, lo decíamos basándonos en un presupuesto 0 (cero), nunca dijimos que ya teníamos el dinero, y nosotros no votamos el presupuesto porque justamente el Polo Universitario tiene un presupuesto de más de 2 millónes de pesos cuando se habló de 1 millón de dólares, el Jardín Nº 908 tiene cero presupuesto…, los mismos funcionarios nos pedían ser responsables sobre lo que proponíamos…, y eso es lo que estamos haciendo, ser responsables, por eso no votamos el presupuesto que armo el oficialismo, porque tiene un montos de incongruencias, cuando venga el presupuesto para el Polo Universitario por ejemplo, levantaremos la mano y lo votaremos a favor…, hay muchas cuestiones más que podríamos enumerar en tal sentido…” – aseguro Toribio. Carnavales NO participativos La edil Mercedes Garcia Duperou habló también sobre los Corsos 2020 “Amanda Montes” que según parece, NO serán tan participativos como se promocionan – “habrá comparsas que este año no participaran de los Corsos, como La Plumita de González Moreno, la Murga de Sansinena y la Comparsa Los Hijos del Cielo de América…, si bien la decisión fue de parte de los integrantes, el motivo es que el municipio no reconoce económicamente su trabajo, no les brindara los medios de transporte para traslados y por estos y otros motivos no serán parte de los carnavales en América, se irán para otros distritos donde sean contratados…, no estamos reconociendo ni valorando nuestros artistas de esta manera… Viviendas “El hospital de la vivienda puede ser una muy buena herramienta, pero nosotros los rivadavienses lo que necesitamos son las viviendas propiamente dichas, hay muchas cuestiones que utilizándolas con sentido común, las cosas pueden mejorar…” – finalizo Leandro Toribio, Concejal por Todos Somos Rivadavia ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >