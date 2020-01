Tweet Después de asumir al mando de la Estación Comunal de Carlos Tejedor el Sub Comisario Julio Silva habló en Master FM 102.1 Después de asumir al mando de la Estación Comunal de Carlos Tejedor el Sub Comisario Julio Silva habló en Master FM 102.1 y nos dejó sus sensaciones ante este nuevo desafío en su carrera dentro de la fuerza policial. y nos dejó sus sensaciones ante este nuevo desafío en su carrera dentro de la fuerza policial. Con la presencia de la Intendenta Municipal, Maria Celia Gianini, el Secretario de Seguridad, Juan Manuel Rojo, y el Jefe de Policía Comunal de Carlos Tejedor, Eduardo Mariani, se hizo efectivo el relevo a Carlos Tejedor del Subcomisario Julio César Silva quien prestaba servicios en Tres Algarrobos y ese cargo pasa a ser ocupado por el Oficial Principal Roberto Oscar Quinteros. Julio César Silva es el nuevo Jefe de Estación de Policía Comunal Carlos Tejedor. En comunicación telefónica con el nuevo funcionario, supimos más sobre el trabajo y como está viviendo Silva esta nueva designación. Agradecido “No es fácil que siendo de otra zona o distrito te den las posibilidades que me están surgiendo , cumplí funciones en González Moreno, América, luego en Tres Algarrobos y ahora en Carlos Tejedor, eso se logra con responsabilidad y trabajo…, por eso agradezco que en Carlos Tejedor haya visto mi curriculum y me hayan dado la posibilidad que me están dando…, arribe a Tres Algarrobos el 10 de mayo de 2016, hace casi 4 años…, las pruebas de nuevas experiencias crean algo de incertidumbre, pero teniendo siempre la misma postura de trabajo y la forma en la que uno se maneja, en cuanto al trabajo en Tres Algarrobos durante todo este tiempo, a pesar de ser algo complicado, he podido desarrollarlo de forma idónea y esto un poco me ha permitido lograr este nuevo lugar… ” – aseguro Silva. Personal a cargo “La fuerza está compuesta por 48 efectivos, muchos más efectivos de los que estoy acostumbrado a tener a cargo. Trabajaremos realizándose los controles correspondientes, haciendo que las tareas que ejecuten de la mejor manera y mientras la bajada de línea sea vertical, el trabajo se hace más fácil…, estamos bien con la provisión de móviles y insumos porque pasa todo a través del Municipio porque es Policía Comunal …” – expreso Silva agregando que – “la oportunidad que se me dio es única porque no soy perteneciente al Distrito de Tejedor, así que doblemente agradecido por ello…” – aseguro el nuevo funcionario policial comunal de Carlos Tejedor, el rivadaviense Julio Cesar Silva ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >