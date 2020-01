Imputaron a dos rugbiers como coautores del crimen de Fernando Báez Sosa y a los otros ocho como partícipes necesarios

Tweet Verónica Zamboni, la fiscal que investiga el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, imputó a los rugbiers Maximiliano Thomsen y Ciro Pertossi como coautores del homicidio y a los otros ocho sospechosos de haber participado del hecho. Además, espera el resultado de los peritos, quienes determinarán si el último de los detenidos estuvo en la localidad balnearia al momento del asesinato Verónica Zamboni, la fiscal que investiga el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, imputó a los rugbiers Maximiliano Thomsen y Ciro Pertossi como coautores del homicidio y a los otros ocho sospechosos de haber participado del hecho. Además, espera el resultado de los peritos, quienes determinarán si el último de los detenidos estuvo en la localidad balnearia al momento del asesinato La titular de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Villa Gesell, los acusó por "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”, delito que prevé la pena de prisión perpetua; mientras que a los otros imputados los consideró “partícipes necesarios”. Los rugbiers fueron imputados por “videos y testimonios que los complicaron en la causa”. Para Pablo Ventura, el detenido número 11, la Justicia ordenó -esta noche- que sea liberado. El joven continuará ligado a la causa y participará de la rueda de reconocimiento del jueves, del que participarán testigos y amigos de Báez Sosa. Los once acusados, diez de ellos rugbiers del club Náutico Arsenal Zárate, permanecían esta tarde alojados en dependencias policiales, aunque la Justicia de Garantías ya solicitó su traslado a una unidad carcelaria. Luego de pasar cuatro días en celdas de la DDI de Villa Gesell, la comisaría 2º de la localidad costera y la 1º de Pinamar, los 10 detenidos por el brutal ataque comienzan el camino del calabozo a la cárcel: el Servicio Penitenciario Bonaerense recibió el lunes el pedido de traslado y recepción del juzgado de garantías que interviene en la investigación del caso para admitirlos en un penal de la provincia, apuntaron fuentes cercanas al caso. Maximiliano Thomsen tiene 20 años La Unidad Nº 6 en la jurisdicción de Dolores es la más cercana, por lógica deberían ser detenidos allí mientras la fiscal Zamboni recolecta pruebas del caso para fortalecer un eventual pedido de prisión preventiva. Uno de los elementos clave para la fiscal fue el video con el cual se identificó a los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa. El video, captado por la cámara de seguridad de un local de la zona, muestra con claridad los rostros de cinco de los hasta ahora 10 acusados por el crimen de Fernando, la mayoría jugadores del Arsenal Rugby Club de Zárate. En él se los puede ver inquietos, conversando con cierta preocupación y mirando hacia un punto que queda fuera del plano de la cámara. Las medidas de prueba en la causa continúan. Mañana se espera que los once acusados enfrenten una rueda de reconocimiento: seis amigos de Fernando Báez Sosa que fueron testigos del hecho deberán marcar a quienes patearon hasta la muerte al joven y señalar qué rol tuvieron en el crimen. Ciro Pertossi tiene 19 años La fiscal Verónica Zamboni había ordenado tres medidas de prueba para determinar si Pablo Ventura, de 21 años, el único detenido que declaró por el crimen el sábado pasado de Fernando Báez Sosa, estuvo o no en Villa Gesell. Los resultados, que podrían estar entre hoy y mañana, son fundamentales para el futuro del acusado porque determinarán si queda en libertad y desvinculado del caso, o no. La prueba más contundente que presentó Ventura lo ubica en Zárate, el viernes por la noche, ingresando cerca de las 21 junto a sus padres a un restaurante de la localidad. En cuanto a Maximiliano Thomsen y Ciro Pertossi, ambos enfrentarían una pena máxima de prisión perpetua debido a que el delito fue calificado como agravado por el “concurso premeditado de dos o más personas”. Thomsen, de 20 años, es hijo de la arquitecta Rosalía Zárate, quien se desempeña como Secretaria de Obras Públicas del municipio de Zárate Fernando Báez Sosa fue asesinado el sábado 18 de enero en Villa Gesell Pertossi, de 19 años, es hermano de Luciano, otro de los detenidos. También es primo de Lucas Pertossi, quien dos semanas antes del brutal ataque publicó un polémico mensaje en las redes sociales. “Fua no falta nada para irnos a gesel (sic) con los pibes, a romper lo que nos faltó el año pasado”, escribió Lucas Pertossi el 4 de enero. En Zárate, la madre de los hermanos Pertossi trabaja como docente y su padre es jefe de la automotriz Toyota. En términos legales, se considera que los partícipes necesarios prestaron alguna ayuda o tuvieron alguna tipo de comportamiento sin el cual no se podría haber cometido el delito. Por lo tanto, también a ellos les cabría la misma pena. Próximo >