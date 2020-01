Copa de Verano: Sansinena le gano a Unión y empataron Barrio Norte e Independiente (GM)

Tweet Este martes se disputaron los partidos pendiente de la 1° jornada, que no se habían jugado por mal tiempo. Sansinena derrotó a Unión de Roosevelt por 1 a 0 mientras que Barrio Norte e Independiente de González Moreno igualaron 1 a 1. Los partidos corresponden a la Zona B. Este martes se disputaron los partidos pendiente de la 1° jornada, que no se habían jugado por mal tiempo. Sansinena derrotó a Unión de Roosevelt por 1 a 0 mientras que Barrio Norte e Independiente de González Moreno igualaron 1 a 1. SANSINENA FC 1 - 0 UNION ROOSEVELT En el primer encuentro jugado desde las 21:00 horas en cancha de Atlético Rivadavia, Sansinena FC le ganó a Unión de Roosevelt por 1 a 0 con gol convertido de cabeza por el defensor Luciano Gritta a los 12 minutos de juego del primer tiempo. FORMACIONES Unión (Roosevelt) Sansinena F.C. Lucas Viñas 1 Felipe Martínez Valentín Ledesma 2 Luciano Gritta Carlos Epinal 3 Gerónimo Loza Emiliano Alonso 4 Nicolás Muñoz Ignacio Gallo 5 Laureano Fernández Román Blanco 6 Mariano Díaz Benjamín Buttafuoco 7 Martín Báez Braian Juan 8 Marcos Dziapka Brian Fernández 9 Santiago Véliz Alan Baselli 10 Joaquín Moráles Carlos Quiruelas 11 Julián Rodríguez D.T.: Alexis Figueruelo. D.T.: Arsenio Ghiorzi. Nicolás Mafud 12 Ramiro Blanco 13 Nahuel Cardozo 14 Nahuel Hofsetz Santiago Cejas 15 Facundo Acosta Centioni Axel Tornes 16 Christian Gómez 20 Santiago Quiroga 21 Matías Urchipía GOLES Unión (Roosevelt) Sansinena F.C. Luciano Gritta (12′ P.T.). CAMBIOS Unión (Roosevelt) Sansinena F.C. Axel Tornes x Carlos Quiruelas. Matías Urchipía x Martín Báez. Nahuel Cardozo x Román Blanco. Facundo Acosta Centioni x Marcos Dziapka. Ramiro Blancio x Emiliano Alonso. Santiago Quiroga x Julián Rodríguez. EXPULSADOS Unión (Roosevelt) Sansinena F.C. No hubo. No hubo. ÁRBITROS Árbitro: Federico Caro. Asistentes: Julio Bandermey – Jonathan Fernández. Estadio: César Menéndez (Atlético Rivadavia). BARRIO NORTE 1 - 1 INDEPENDIENTE GM En el segundo partido jugado desde las 22:00 horas comenzó ganando el equipo del Meridiano V con gol de Samuel Miranda a los 24 minutos del 1T. Sobre los 29 minutos empató para el "trula" Marcos Villalba y así se fueron al descanso. En el segundo tiempo volvió a ponerse en ventaja el "rojo" de González Moreno nuevamente con gol de Samuel Miranda a los 7 minutos. Fue Lucio Ustaris quien empató para Barrio Norte cuando el reloj marcaba 15 minutos del 2T y con ese resultado 2 a 2 finalizó el partido. FORMACIONES Barrio Norte (América) Independiente (GM) Edgardo Sánchez 1 Alan Albornoz Axel Romero 2 Franco Coronel Juan Villanueva 3 Enzo Pérez Federico Muñoz 4 Marcos Rossi Bautista Pérez 5 Santiago Baliota Ezequiel Spósito 6 Joel Pérez Lucio Ustari 7 Nahuel Luna Marcos Villalba 8 Juan Manuel Miranda Elías Ferrer 9 Samuel Miranda Lautaro Alzamora 10 Julián Cejas Facundo Galván 11 Agustín Miranda D.T.: Rúben Alzamora. D.T.: Mario García. Francisco Basualdo 12 Felipe García Neyén Pires 13 Baltasar Moreno Maximiliano Scorza 14 Emmanuel Gómez Emanuel Rodríguez 15 Joshuá Silva Martín Sánchez 16 Emiliano Caballero GOLES Barrio Norte (América) Independiente (González Moreno) Marcos Villalba (29′ P.T.). Samuel Miranda (24′ P.T.). Lucio Ustari (14′ S.T.). Samuel Miranda (P) (7′ S.T.). CAMBIOS Barrio Norte (América) Independiente (González Moreno) Neyén Pires x Axel Romero. Emmanuel Gómez x Franco Coronel . Martín Sánchez x Lautaro Alzamora. EXPULSADOS Barrio Norte (América) Independiente (González Moreno) No hubo. No hubo. ÁRBITROS Árbitro: Carlos Salomón. Asistentes: Aníbal Mansilla – Fernando Sánchez. Estadio: César Menéndez (Atlético Rivadavia). Torneo Sub 23 de verano - Zona B Pos Club PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Sansinena F.C. 1 1 0 0 1 0 1 3 2 Barrio Norte 1 0 1 0 2 2 0 1 2 Independiente (G.M.) 1 0 1 0 2 2 0 1 4 Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Unión (Roosevelt) 1 0 0 1 0 1 -1 0 Agradecemos por las tablas y formaciones a Fútbol del Oeste Próximo >