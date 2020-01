La Villeguense Sol Mengoni, es la nueva cara de Canal 26

Tweet La villeguense está al frente del programa «Mix 26» (de lunes a viernes, de 13.30 a 15 horas) y participar del programa «El diario del domingo» (que se emite los domingos, de 9 a 12 horas). La villeguense está al frente del programa «Mix 26» (de lunes a viernes, de 13.30 a 15 horas) y participar del programa «El diario del domingo» (que se emite los domingos, de 9 a 12 horas). Sol Mengoni tiene 22 años, es villeguense (hija de Raúl Antonio Mengoni y María Angélica Vásquez), aunque hace años que vive en Capital Federal. Es Técnica Superior en Periodismo y recientemente concretó su tan anhelado sueño: trabajar en televisión. Sol es la cara del programa «Mix 26» que se emite por Canal 26 de lunes a viernes, de 13.30 a 15 horas. También participa del programa «El diario del domingo», que se transmite por el mismo canal todos los domingos, de 9 a 12 horas. Sol egresó del IMI y partió a CABA, la ciudad donde siempre quiso vivir. Allí estudió la Tecnicatura Superior en Periodismo en el instituto ISEC. Pasados esos tres años -llevó siempre la carrera al día- comenzó su peregrinar para conseguir trabajo y ganarse la vida con lo que ama: el periodismo. Tuvo una experiencia en editorial Perfil, pero el destino jugó sus cartas y Sol terminó donde tanto deseaba estar: frente a una cámara con una luz roja prendida. «Pasé por diferentes trabajos y este año se me pudo dar la posibilidad de estar frente a cámara, que era mi principal objetivo desde el momento que comencé la carrera. En el 2019 entré a trabajar en mi primer medio de comunicación, que fue editorial Perfil, escribiendo para la revista Caras y Noticias. A partir de ahí fui cobrando más confianza y experiencia, que es lo que más solicitan desde los medios de comunicación como para brindarte un espacio», comenzó diciendo Mengoni. Y agregó: «Hace casi 4 años que estoy de novia con Ramiro Hernández (oriundo de Zárate) que cursó conmigo la carrera de periodismo. Él trabaja en una agencia, representando a actores. Justamente estaba cerrando una figura de su agencia para Canal 26 y le consultó al gerente si necesitaban una periodista o si tenían una vacante para hacer una prueba. Le habló de mí y el gerente de Canal 26 me llamó para tener una entrevista con él. Eso fue la primera semana de diciembre». La joven villeguense envió su CV y desde Canal 26 no tardaron en llamarla. «Me llamaron un viernes y me dijeron ‘¿Podes ir el lunes al programa de la mañana?’ Obvio que dije que sí», afirmó. Su sueño: estar frente a una cámara «Mi esencia está ahí. Me gusta mostrarme tal cual soy y que la gente me pueda ver transmitiendo y comunicando todo lo que es el periodismo. A mi me apasiona el periodismo rosa, el periodismo de espectáculos. Se lo ningunea, pero el periodismo rosa tiene el compromiso social de brindar un entretenimiento a la gente que, sí o sí, tiene que consumir y estar pendiente de la situación social, política y económica del país y de todas estas noticias de muertes, de robos, de asesinatos. El periodismo de espectáculos permite dejar estas noticias de lado e ir con otras figuras, es un lugar más fresco donde uno puede encontrar la cotidianeidad y humanizar a cualquier famoso o figura que se consume. Esa es la responsabilidad del periodismo de espectáculos: hacer que la mente se distraiga de la situación lamentable que se vive», argumentó. «Cuando uno está frente a cámara, cuando se prende la luz roja te pasan mil emociones por dentro. Es una responsabilidad y un compromiso: hacerlo bien, no confundirte, poder contar la versión más real del hecho, poder llegar al que está en casa y llegar de una manera genuina, con un vínculo con el público», explicó. ¿Y el futuro? Sol Mengoni está definitivamente radicada en Capital Federal, ciudad cuyas luces y movimiento la cautivaron desde que era una niña. Este año ya firmó contrato con Canal 26 y el objetivo inmediato es mantener su espacio. «No le avisé a nadie cuando hice la prueba en vivo, solo a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Ese fue el primer día, el lunes de prueba. Después lo publiqué en Instagram y empecé a recibir mensajes de amigos y vecinos. El que me conoce de cerca sabe que fue un esfuerzo importante hacer la carrera. Ahora quiero mantener este espacio, que es un trabajo diario porque uno tiene que estar constantemente informado, buscando noticias, buscando testimonios», sostuvo. Pero la meta de Sol está un poco más allá: «En 5 años me veo o quiero verme en TN, que es un canal que me apasiona. Pero mantenerme ya es una locura. Agradezco porque sé el esfuerzo que hicieron mis padres para que yo pueda formarme», concluyó. Próximo >