La carta de despedida de Germán Lauro, la leyenda bonaerense del atletismo nacional

El nacido en Trenque Lauquen le pone fin a una formidable carrera de 22 años. Su pico fue el sexto puesto en los Juegos Olímpicos de Londres, pero también alcanzo innumerables logros a nivel nacional e internacional. Germán Lauro, el lanzador de bala y disco bonaerense que se convirtió en una de la figuras más representativas del atletismo nacional de la última década y media, se retiró de la actividad a los 35 años tras renunciar a sus becas y aceptar la candidatura para convertirse en Técnico Operativo de Selecciones Nacionales. La noticiase dio a conocer a través de un comunicado publicado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) donde expresa la decisión de Lauro: "La excepcional actuación de Germán en los Juegos Olímpicos de Londres –donde llegó a la final y se ubicó sexto- representó la mejor de un atleta argentino en dicho evento en más de medio siglo, con el plus de que estableció allí, y una vez más, el tope nacional", se puede leer en el texto Eternamente Gracias!!! pic.twitter.com/LAheYUK5eT — German Lauro (@GermanLauro) January 21, 2020 El oriundo de Trenque Lauquen, que el próximo 2 de abril cumplirá 36 años, se lució a nivel nacional, sudamericano, panamericano y mundial y tuvo una trayectoria impecable, siendo un ejemplo para sus compañeros y para las nuevas generaciones. Cumplió funciones de capitán de equipo, abanderado en competencias internacionales, integrante de la Comisión de Atletas y guía de los jóvenes atletas del programa TAR . "Algo hemos hecho bien estos años. Somos la muestra que cualquiera puede llegar. El atletismo es apasionante, que los jóvenes se animen, se sumen y rompan nuestros récords".



Hace 3 años, en el torneo que llevó su nombre, @GermanLauro ya vislumbraba el retiro que anunció ayer. pic.twitter.com/h83BEbAljV — DEPORTV (@canaldeportv) January 21, 2020 Después de 22 años de haber comenzado inocentemente a practicar este hermoso deporte, tomo esta decisión añorando los recuerdos y las experiencias imborrables del camino recorrido. El atletismo me dio todo lo que tengo y lo que soy, me dio la posibilidad de recorrer el mundo y de hacer muchas amistades, de ser una figura conocida, de formarme como persona y de permitirme encontrar al amor de mi vida. Este deporte me llevó a conocer personas que fueron mis maestros a lo largo de todos estos años, como Rodolfo Barizza, Andrés Charadía y Sergio Alfonsini y Néstor Vega, los que fueron mis entrenadores y a quienes estoy inmensamente agradecido por haberme dado lo más valioso: su tiempo y su conocimiento, tanto del atletismo como de la vida. Y todavía me acompañan. Un capítulo aparte sería el de Carlos Llera, a quien bauticé como mi segundo padre por todo lo que me enseñó. Más allá de ser el responsable de mi comienzo, fue un referente de consultas permanentes, que hoy tanta falta me hace. Me inculcó la noción del esfuerzo y de la dedicación permanente por lo que uno hace y ama, la pasión por querer ser cada día un poquito mejor como atleta pero en especial como persona. El siempre priorizó a la persona antes que al atleta. Tuvimos discusiones y al mismo tiempo muchísimos abrazos y alegrías. Hoy estaría muy contento por la decisión que tomo, ya que él me decía: “Gordo, cuidate que después tenés toda una vida por delante”. Quiero agradecer a todos los organismos públicos que hicieron posible mi carrera. A la Secretaría de Deportes de la Nación, que en su momento me ayudó con una beca para que pudiera continuar entrenándome y estudiando, y hasta hoy sigue apoyándome. Al ENARD, el Ente que vino a cambiar nuestro deporte nacional para siempre y que me permitió llevar a cabo innumerables giras de preparación, que me llevaron a crecer y obtener todos los logros que pude conseguir. A la Municipalidad de Trenque Lauquen, que supo poner el hombro en momentos difíciles.Al CEF 18, por ser la institución que nos dio el techo a ese primer grupo de atletas que nos formamos en la ciudad. Al Club Atlético Trenque Lauquen, del que supimos vestir sus colores. Y también al Foot Ball Club Argentino, que me abrió sus puertas al regresar a mi ciudad, después de muchos años de haber estado radicado en Buenos Aires, y fue mi casa hasta el último día. No puedo dejar de agradecer al ENARD por seguir apoyándome e incluirme como el primer deportista en el nuevo proyecto de Transición de Honor, para respaldar esta decisión tan difícil de tomar. Otro capítulo es la Confederación Argentina de Atletismo, que siempre me apoyó y a la que pude devolverle con buenos resultados su confianza en mi crecimiento. Aún cree en mí al proponerme ser parte de la misma para continuar desarrollando el atletismo. Reconocer a todos los sponsors que fueron parte, creyeron en el proyecto que les presentamos y los valores que representábamos. A Gatorade, Banco Provincia y Ribeiro. Y en especial a aquellos que hoy son familia como Gentech y Nike. Agradecer a Franco Longobardi y a Guillermo Ricaldoni de We Are Sport, que arrancamos trabajando juntos y terminamos siendo amigos. Dar gracias por todo el apoyo a los medios de comunicación, que ayudaron a difundir no sólo mi carrera sino también al deporte que tanto quiero. A medios locales como el Diario La Opinión, Canal 12, Cablevisión, LU11 y muchas radios más. También a los medios a nivel nacional, como Clarín, La Nación y muchos más que dedicaron un espacio a mi carrera. A TyC Sports, que valoró nuestro deporte e hizo que aunque compitiéramos lejos, nuestra gente pudiera tenernos cerca. Agradecer también infinitamente a toda la gente de mi ciudad. Esa gente que día a día fue un gran apoyo e inspiración. Con ella pudimos compartir momentos inolvidables. Y por último, a los pilares que hicieron esto posible. A toda mi familia, que fue la base para que este sueño pudiera hacerse realidad. A mis amigos de toda la vida, la banda que siempre supo estar. Y especialmente a mi musa, la mujer que supo bancarse todo, la que me acompañó en los buenos y en especial en los malos momentos. Daniela, "la Melli", la compañera de mi nueva historia de vida. Arranqué escribiendo que podían ser los versos más tristes, pero hoy, cuando detengo el reloj y miro para atrás, solo veo ALEGRÍA. Alegría de haber podido transitar un camino lleno de resultados que quedarán sellados en mi memoria. Pero lo más importante fue haber disfrutado el viaje y haberle regalado a mucha gente un poquito de felicidad. Se cierra una página hermosa de mi vida, pero se empieza a escribir una nueva. Entonces esto no es una despedida del mundo del deporte, sino un hasta luego. ¡¡ETERNAMENTE AGRADECIDO!! Germán Luján Lauro