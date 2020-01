Coronavirus: China cerró una ciudad de 11 millones de personas y hay un caso detectado en Brasil

Tweet La ciudad china de Wuhan, la fuente de un brote de coronavirus, decidió cerrar sus redes de transporte y aconsejó a los ciudadanos que no la abandonen, luego de que aumentaran a 17 los muertos por la enfermedad. La ciudad china de Wuhan, la fuente de un brote de coronavirus, decidió cerrar sus redes de transporte y aconsejó a los ciudadanos que no la abandonen, luego de que aumentaran a 17 los muertos por la enfermedad. Los micros, el subte, el ferry y las redes de transporte de larga distancia, como vuelos y trenes, se suspenderán a partir de las 10:00 hora local del 23 de enero. El gobierno chino pidió a los ciudadanos que no abandonen la ciudad a menos que haya circunstancias especiales, dijeron los medios estatales, citando al grupo de trabajo sobre el virus del gobierno local. En cuestión de horas y según el último recuento de víctimas fatales de la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, las muertes aumentaron de nueve a 17. Más casos La cepa de coronavirus, que era desconocida, surgió al centro de China, pero ahora hay casos detectados incluso en Estados Unidos. Tailandia confirmó cuatro casos, mientras que EEUU, Taiwán, Corea del Sur y Japón informaron uno. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que decidirá el jueves si declara una emergencia mundial por el brote de un nuevo virus similar a la gripe que se está propagando desde China. Si lo hace, será la sexta emergencia de salud internacional que se declara en la última década. “La decisión es algo que me tomo muy en serio”, sostuvo el miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien agregó que lo hará cuando tenga la cantidad adecuada de información. Brasil Un caso sospechoso de coronavirus se registró en Brasil con una mujer brasileña de 35 años que está internada en la ciudad de Belo Horizonte y que viajó recientemente a Shangái, informaron este miércoles las autoridades sanitarias del estado de Minas Gerais, en el sudeste brasileño. La paciente desembarcó el 18 de enero en Belo Horizonte proveniente de China con síntomas respiratorios compatibles con la enfermedad respiratoria viral aguda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tienen un buen plan de contención. “Creemos que se manejará muy bien”, expresó el mandatario en la ciudad suiza de Davos. Aunque no se ha logrado dar con el origen exacto del virus, todas las hipótesis apuntan a un mercado de marisco y pescado de la ciudad de Wuhan, por lo que se ha prohibido la venta de animales vivos en la ciudad. “Aunque todavía falta por entender por completo la vía de transmisión del virus, existe la posibilidad de que mute y aumente el riesgo de una mayor propagación”, dijo Li Bin, viceministro de la Comisión Nacional de Sanidad de China, en la primera conferencia de prensa desde la detección del brote el mes pasado. Para ayudar a combatir el brote, la Seguridad Social china anunció que los gastos médicos relacionados con el tratamiento de la nueva neumonía quedarán bajo completa cobertura de los fondos nacionales mediante un sistema de reembolso. El virus está presente ya en al menos 13 provincias chinas, además de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, que confirmaron este miércoles sus primeros casos. Próximo >