Con alta inflación y atraso salarial, crecieron las deudas de las familias para llegar a fin de mes

Según un informe de First Capital Group, la operatoria con tarjeta de crédito fue la más utilizada durante el año pasado Con la inflación en 53,8% y los salarios perdiendo terreno de forma acelerada, los consumidores argentinos se están endeudando cada vez más y en niveles récord para poder cubrir necesidades básicas, según reveló un informe de la consultora First Capital Group. De acuerdo con el informe, en diciembre pasado el stock total de préstamos en pesos a los privados alcanzó casi $1,9 billón, lo que representó un aumento del 18,9% respecto del año anterior. Mientras que en los últimos diez años el financiamiento en moneda local creció 1.422%, durante los cuatro años de gestión macrista los préstamos aumentaron 139%, desde un saldo de $758.693 millones. La operatoria en pesos con tarjetas de crédito fue la más utilizada por las familias para financiarse. Aunque todas las líneas de crédito mostraron subas significativas. Los préstamos personales terminaron el ciclo 2019 con $403.895 millones, y para los períodos de 4 y 10 años, crecieron 153,8% y 1.249,4%, respectivamente. El crédito hipotecario fue el único que se incrementó en términos reales durante los últimos cuatro años "Producto de la recesión y del ajuste de precios, los consumidores han usado los plásticos mayoritariamente para financiar sus compras, impulsado por el programa Ahora 12 y, en muchos casos, para poder llegar a fin de mes", señaló First en el informe. El uso de las tarjetas de crédito a fines de 2019 registró un saldo de $538.941 millones y llegó a crecer interanualmente 42,85%. A su vez, en los últimos 4 años, el aumento fue del 208% y en la última década, del 2.879%, lo que implica un fuerte crecimiento real para esta línea de préstamos. El endeudamiento para acceder a la vivienda también se incrementó. Los créditos hipotecarios subieron 301,5% en los últimos 4 años, siendo el único tipo de préstamos que sostuvo un crecimiento real durante dicho período, en parte por el impulso oficial que se le dio durante la primera etapa de la gestión de Mauricio Macri. Los créditos prendarios también se aceleraron, aunque en menor medida. En los últimos 4 años, los préstamos para la compra de automóviles garantizados con prenda crecieron $40.796 millones, lo que representa un aumento de 102,4%. Esta categoría fue la que menos creció en la última década, subiendo un 1.042% desde un saldo de $7.060 millones.