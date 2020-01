“Nos creemos moral y físicamente superiores al resto”: la carta de un rugbier que se viralizó en las redes sociales

Tweet Tomás Hodgers tiene 23 años, juega al rugby en Rosario y publicó el texto en su cuenta de Twitter Tomás Hodgers tiene 23 años, juega al rugby en Rosario y publicó el texto en su cuenta de Twitter “Nos creemos el ejemplo y nos creemos moral y físicamente superiores al resto”, escribió Tomás Hodgers, jugador de rugby rosarino, quien expresó una severa autocrítica en relación al asesinato de Fernando Báez Sosa, protagonizado por 10 rugbiers oriundos de Zárate, el último sábado en Villa Gesell. Tras confirmarse que Máximo Thomsen y Ciro Pertossi fueron imputados como coautores del homicidio del joven de 18 años (a los otros 8 también se los imputó como “partícipes necesarios”), el rosarino de 23 años, jugador del Club Atlético del Rosario, publicó una carta en su cuenta de Twitter que se viralizó en pocas horas. El joven de 23 años juega al rugby en Club Atlético del Rosario En ella, el estudiante de abogacía remarcó que “nadie se hizo cargo ni pidió perdón”. También indicó: “Nos indignamos porque creemos que nos estigmatizan, que nos ponen a todos en una misma bolsa e intentamos impetuosamente mostrarle a la sociedad qué tan equivocada está con ese prejuicio”. “Decidí escribir lo que escribí para que empecemos a hacer una autocrítica, que miremos puertas para adentro e intentemos cambiar muchas cosas que evidentemente venimos haciendo muy mal”, explicó Hodgers a Infobae. Y agregó: “La reacción, sin dudas, de indignación, como veo en la sociedad en general. Respecto a mis compañeros me han escrito muchos, y en general la tónica ha sido de autocritica y reeplanteamiento, un poco la idea del texto”. La carta completa Sí, fuimos nosotros Nadie se animó a decir que fuimos nosotros. Nosotros, los que vivimos en el hermético mundo del rugby, nos convencemos de que no tenemos nada que ver con diez u once loquitos que le pegan en el piso a un pobre pibe hasta matarlo. Nos desentendemos. “Eso viene de casa”, decimos para sentirnos mejor. Nos indignamos porque creemos que nos estigmatizan, que nos ponen a todos en una misma bolsa e intentamos impetuosamente mostrarle a la sociedad qué tan equivocada está con ese prejuicio. Argumentamos que nuestros valores son superlativos y que no existe deporte más digno y honorable que el nuestro. Decimos que es un deporte de bestias jugado por caballeros y se nos infla el pecho. Nos llenamos la boca hablando de Nelson Mandela y del respeto al árbitro, del tercer tiempo y de la camaradería. De la buena fe dentro de una cancha y del respeto a la autoridad. Nos creemos el ejemplo y nos creemos moral y físicamente superiores al resto. Es por este narcisismo colectivo, por este convencimiento ficticio que tenemos de nosotros mismos que nadie, ni una sola persona en el ambiente rugby se animó a decir que fuimos nosotros. La carta que Hodgers compartió en Twitter Nadie se hizo cargo ni pidió perdón. Pero sí, fuimos nosotros, los que habitamos el diminuto mundo del rugby, los que formamos a diez desquiciados que mataron con saña y odio a un pendejo indefenso. Lamentablemente también eran nuestros los acusados de violar entre cinco personas a una chica en La Plata, y los que golpearon salvajemente a un linyera en Olivos porque estaban aburridos. También eran colegas los que abusaron de una chica en Miramar, los que le desfiguraron la cara a un pibito en Quilmes por chocar un auto y los tucumanos que casi matan a un empleado de un boliche en Pinamar. Es jugador de rugby, también, el rosarino al que filmaron golpeando salvajemente a su novia y que hoy camina como si nada hubiese pasado. Digámoslo, fuimos nosotros. Diciendo que fuimos nosotros vamos a poder mirar a los ojos a todas esas víctimas y pedirles perdón sin vergüenza. Vamos a poder decirles que somos responsables, pero que vamos a hacer todo lo posible para cambiar todo lo mal que se está haciendo. Como jugador de rugby les pido a todos los que formamos parte de este ecosistema que seamos los primeros que denunciamos y repudiamos estas cosas, y no los principales encubridores de un amigo o conocido del club. Tengamos los mismos huevos que tenemos en una cancha para mirar a la cara a ese padre, destruido por la muerte de su hijo por diez cobardes, y hacernos cargo. Digámoslo, fuimos nosotros, e intentemos cambiar. < Prev Próximo >